Обезопасит тротуаром путь соседям-искитимцам Бердск

Начнут ремонтировать дорогу из поселка Мичуринского Искитимского района в Бердск. Как сообщил сайту «Весь Искитим» глава города Евгений Шестернин, деньгами помог депутат заксобрани Новосибирской области Борис Прилепский, чей округ распространяется на два муниципальных образования.

– Мы открываем химзаводскую поликлинику, и люди из Мичуринского все равно пойдут сюда. Они же не поедут в Искитим. А идти им приходится по дороге — тротуаров нет. Дети идут в школу прямо по дороге, – констатировал Евгений Анатольевич.

Он рассказал, что 31 октября утром лично побывал там и убедился, насколько опасна ситуация:

– Спуск с поворотом, гололед, машина идет, рядом ребенок — чуть ли не под колеса.

Евгений Шестернин отметил, что тротуары на мичуринской дороге не были предусмотрены изначально, при строительстве. Ошибку исправят сейчас на средства депутатского фонда Бориса Прилепского.

Мичуринский находится практически в Бердске, вклиниваясь в его границы в районе бердского мемориала Славы. Мичуринцы испокон веков считают себя бердчанами, поскольку вся их жизнь связана с городом – магазины, больницы, школы и все, что необходимо для жизни, они находят здесь. Только прописка искитимская.