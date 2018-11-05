Путин: идеалы патриотизма имеют особую ценность

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому вместе с патриархом Кириллом
Патриотизм вдохновляет на благородные поступки и настоящие прорывы, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, сообщают на его официальном сайте.
«Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность, на них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма — важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти. Эти традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, на настоящие прорывы, на создание подлинных творческих шедевров», — сказал Путин.
Как отметил российский лидер, День народного единства имеет прежде всего историческое, нравственное, духовное значение.
«Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться ради его процветания», — заявил он.
Глава государства принимал участие в торжествах по случаю Дня народного единства. В частности, президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетил выставку «Сокровища музеев России», а также вручил премии и награды иностранным общественным и государственным деятелям, сообщили на сайте Кремля.
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября (по старому стилю). Именно эта дата — 4 ноября (по григорианскому календарю) — была выбрана в качестве дня государственного праздника.
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По моему мнению даже ЕБН не сделал столько для развала страны, сколько эта парочка
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Посмотрел я на сей прекрасный пир духа, за богатыми столами сидели отъевшиеся чиновные хари и лениво слушали лекцию о «патриотизме — единстве с народом» При этом у всех на лицах было написано, да когда же эта фигня закончится и можно будет свалить на выходные на свои итальянские-испанские-черногорские виллы, вкушать дорогое вино, нюхать кокаин, тискать любовниц и любить Россию
Какие праздники отмечаете вы?
В этом вопросе у историков разногласий нет, 4 ноября ни по какому стилю ничего исторического не произошло Как говорят, сей «праздник» пропихнул на государственный уровень, кремлёвский идеолог товарищ Сурков, ибо давно уже требовалось как-то официально «заглушить» 7 ноября. И вот уже 13 лет народ абсолютно не знает, что «празднуют», что за единство и с кем, жидкая историческая основа борьбы за власть 400 с лишним лет назад, так же весьма мутная тема для современного «единства» Согнать на демонстрацию бюджетников и дать выходной, это конечно прекрасно, но от этого всего несёт такой конъюнктурной фальшью и ведь все это понимают
Лично я отмечаю только 4 октября и 12 апреля, начало космической эры человечества.
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