Путин: идеалы патриотизма имеют особую ценность

Патриотизм вдохновляет на благородные поступки и настоящие прорывы, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, сообщают на его официальном сайте.

«Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность, на них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма — важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти. Эти традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, на настоящие прорывы, на создание подлинных творческих шедевров», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, День народного единства имеет прежде всего историческое, нравственное, духовное значение.

«Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться ради его процветания», — заявил он.

Глава государства принимал участие в торжествах по случаю Дня народного единства. В частности, президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетил выставку «Сокровища музеев России», а также вручил премии и награды иностранным общественным и государственным деятелям, сообщили на сайте Кремля.

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября (по старому стилю). Именно эта дата — 4 ноября (по григорианскому календарю) — была выбрана в качестве дня государственного праздника.