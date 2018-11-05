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«Чисто звери»: Шнур сравнил с животными изнасиловавших коллегу троих полицейских

Лидер «Ленинграда» написал нецензурное стихотворение об инциденте с групповым изнасилованием в уфимской полиции.

5.11.2018 Фото: Инстаграм Нет комментариев
 
Чисто звери: Шнур сравнил с животными изнасиловавших коллегу троих полицейских

Сергей Шнуров

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стих, посвященный делу об изнасиловании девушки-дознавателя в уфимском отделении полиции.

В своем стихотворении Шнуров признается, что «не верит своим глазам», и сравнивает фигурантов дела с животными.

Музыкант резко осудил действия трех полицейски. Шнуров обратил внимание, что насильники «начали с бабы», а последствия могут быть гораздо серьезнее. В конце стихотворения он отметил, что после скандала «кто-то выйдет, кто-то сядет», однако ситуация с произволом полиции так и не изменится.

Ранее сообщалось, что трех высокопоставленных башкирских полицейских подозревают в изнасиловании своей коллеги, было заведено дело. По данным регионального СКР, резонансный случай произошел в ночь на 30 октября в отделе по вопросам миграции МВД по Уфимскому району.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск», заявившая об изнасиловании 23-летняя девушка — дочь начальника одного из силовых подразделений МВД Башкирии, генерала ОМОНа.

Приказом главы республиканского МВД Романа Деева заподозренные в изнасиловании сотрудники полиции уволены из правоохранительных органов. Кроме того, в ведомстве приступили к служебной проверке, которая должна выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Для участия в расследовании в Уфу из Москвы командированы сотрудники управления собственной безопасности МВД России, передает РИА Новости.


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