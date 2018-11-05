Утвердят новый тариф на мусор и найдут его перевозчиков в Бердске

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка 2 ноября провел заседание по вопросам перехода на новую систему обращения с отходами в регионе.

В заседании приняли участие представители правительства региона, районов области и Новосибирска, регионального оператора – ООО «Экология-Новосибирск», управляющих компаний и перевозчиков, работающих в сфере ЖКХ.

Открывая обсуждение, Семка дал разъяснения по реализации мероприятий перехода на новую систему обращения с отходами. В частности, он отметил, что между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и региональным оператором заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Новосибирской области.

В соответствии с законом №89-ФЗ региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО. Собственники ТКО, в свою очередь, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.

В настоящее время региональным оператором проводятся конкурсные процедуры на оказание услуг по транспортированию мусора. В соответствии с положениями статьи 24.8 89-ФЗ деятельность по обращению с ТКО подлежит государственному регулированию.

Полномочия по установлению единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с отходами, закреплены за департаментом по тарифам Новосибирской области, сообщили в областном правительстве.

После получения региональным оператором единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, будет осуществляться процедура по заключению договоров с собственниками ТКО.

Сергей Семка подчеркнул, что в настоящее время одной из основных задач является проработка практических вопросов перехода на новую систему обращения с отходами, а также выстраивание между всеми участниками рынка системы эффективного взаимодействия, направленной на соблюдение прав потребителей – жителей региона.

Участники заседания обсудили вопросы учета мест (площадок) накопления отходов и их содержания, транспортирования отходов и другие темы.

Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» Лариса Анисимова, руководитель ООО «Экология -Новосибирск», теперь у жителей многоквартирных домов появилось два варианта по вывозу твердых коммунальных отходов.

— С 1 января 2019 года на территории Бердска осуществлять вывоз ТКО на ваш полигон будет организация, с которой у нас будет заключен договор. Принципиально для населения Бердска ничего не меняется. Кроме того, что жителям частного сектора, которые сегодня эту услуг не получают, мы будем ее предоставлять. У собственников частных домов возникнет обязанность эту услугу оплачивать, так как она станет коммунальной для всех абсолютно, даже для юридических лиц.

Собственники жилья и сегодня несут затраты по вывозу ТКО. Сегодня эта строчка спрятана в содержании жилья. С 1 января эта плата будет выведена отдельно. В конце ноября департамент по тарифам выведет тариф для каждого жителя Новосибирской области и для юридических лиц в соответствии с категорией. Тарифы мы обязательно разместим на своем сайте, муниципальных образований, департамента по тарифам и министерства ЖКХ, — рассказала Лариса Александровна.

По словам директора ООО «Экология-Новосибирск» в течении декабря каждому жителю поступит предложение и проект договора с указанной ценой для его заключения.