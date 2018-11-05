КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Насмерть сбила велосипедиста Toyota Probox в Новосибирской области

Обезопасит тротуаром путь соседям-искитимцам Бердск

Путин: идеалы патриотизма имеют особую ценность

«Чисто звери»: Шнур сравнил с животными изнасиловавших коллегу троих полицейских

Утвердят новый тариф на мусор и найдут его перевозчиков в Бердске

Скончалась облитая серной кислотой чиновница из Херсона

Похищала из кассы деньги почтальон в Новосибирской области

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Путин отдал Забайкалье и Бурятию Дальнему Востоку

Сгорели двое малышей из многодетной семьи на пожаре в Новосибирской области

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Скончалась облитая серной кислотой чиновница из Херсона

Президент Украины подтвердил смерть помощницы мэра и активной общественницы Екатерины Гандзюк и потребовал найти виновников ее гибели.

5.11.2018 Фото: ТАСС 2 коммент.
 
Скончалась облитая серной кислотой чиновница из Херсона

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть и. о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк и потребовал от правоохранителей найти виновников ее гибели.

«Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой. Она, к сожалению, умерла в больнице», — сказал он в турецкой Анталье в воскресенье, передает «Интерфакс».

Глава государства призвал правоохранителей найти виновных в ее гибели. «И я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых, и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло», — подчеркнул президент.

Нападение на Екатерину Гандзюк

31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была «хулиганство», затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на «убийство с особой жестокостью».

Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Гандзюк и внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) признак заказного характера (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 УК Украины).

Задержаны несколько подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

Подозреваемые в нападении на чиновницу

В середине сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что возможный организатор покушения на Гандзюк заявил о готовности давать показания.

19 октября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в совершении нападения на Гандзюк, двое взяты под стражу, еще троим суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

«Следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Екатерины Гандзюк в должности исполняющей обязанности руководителя аппарата Херсонского городского совета и вторая версия — активная гражданская позиция, а также ее общественная и политическая деятельность как активиста», — сказал он.

Полицейские установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них — организатор, пособники, исполнитель и водитель. Водитель и пособники пошли на сотрудничество со следствием и дают показания. Поскольку они сотрудничают со следствием, судом было принято решение об избрании меры пресечения для них в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием радиоприбора для отслеживания (браслет).

В отношении организатора и исполнителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«У нас есть все необходимые доказательства о пособниках, исполнителях и организаторах, — отметил Аброськин. — Сейчас мы отрабатываем версии в направлении установления заказчиков и посредников в совершении этого преступления».


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Насмерть сбила велосипедиста Toyota Probox в Новосибирской области «Сказку о царе Салтане» показали в Бердске Увеличение количества ДТП в Бердске прогнозирует МЧС

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Кастрюлька на голове к добру не приводит.
    А могла бы в ней вкусный украинский борщ варить, маленьких хохлят растить.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика