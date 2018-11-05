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Похищала из кассы деньги почтальон в Новосибирской области

Сотрудница передвижного почтового отделения за три месяца украла 63 тыс. рублей — намеренно занижала выручку, а разницу присваивала. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

5.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Похищала из кассы деньги почтальон в Новосибирской области

Нечистый на руку сотрудник завелся на новосибирской почте

Заместитель Барабинского межрайонного прокурора Александр Девятов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении 45-летней жительницы Барабинска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщил старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

По версии следствия, начальник передвижного отделения почтовой связи «Барабинск» Барабинского почтамта с ноября 2017-го по март 2018 года, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте, периодически похищала из кассы почтового отделения вверенные ей денежные средства, полученные от реализации подотчетными ей почтальонами товарно-материальных ценностей и от оприходования сумм наложенного платежа и сборов за перевод посылок с наложенным платежом.

Для сокрытия фактов хищения злоумышленница фиктивно документально занижала выручку почтового отделения, а разницу похищала.

Таким образом, являясь материально ответственным лицом, она совершила хищение вверенных ей денежных средств путем их присвоения на общую сумму почти 63 тыс. рублей.

За совершение этого преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит по существу Барабинский районный суд Новосибирской области.


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