КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Насмерть сбила велосипедиста Toyota Probox в Новосибирской области

Обезопасит тротуаром путь соседям-искитимцам Бердск

Путин: идеалы патриотизма имеют особую ценность

«Чисто звери»: Шнур сравнил с животными изнасиловавших коллегу троих полицейских

Утвердят новый тариф на мусор и найдут его перевозчиков в Бердске

Скончалась облитая серной кислотой чиновница из Херсона

Похищала из кассы деньги почтальон в Новосибирской области

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Путин отдал Забайкалье и Бурятию Дальнему Востоку

Сгорели двое малышей из многодетной семьи на пожаре в Новосибирской области

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Сгорели двое малышей из многодетной семьи на пожаре в Новосибирской области

Трагедия произошла в Татарске. Матери удалось спасти только старшую 3-летнюю дочь. СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

5.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сгорели двое малышей из многодетной семьи на пожаре в Новосибирской области

Пожар тушили почти два часа

В Новосибирской области по факту гибели на пожаре двух детей возбуждено уголовное дело, сообщили вечером в воскресенье в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, многодетная семья проживала в частном доме в городе Татарске. Утром 4 ноября глава семьи ушел на работу. Дома остались супруга с тремя малолетними детьми. В обеденное время женщина вышла из дома на хозяйственный двор. Через непродолжительное время произошло возгорание жилища. Женщине удалось спасти из огня старшую 3-летнюю дочь. Она с ребенком доставлена в ближайшее лечебное учреждение, для оказания медицинской помощи.

По информации областного управления МЧС, пожар произошел в 13:19 в частном жилом доме №21 по ул. 30 лет ВЛКСМ. В результате пожара огнем повреждены дом и веранда по всей площади. В 15:00 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

На место трагедии незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя территориального следственного отдела и следователей.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины пожара. С этой целью назначена пожаро-техническая экспертиза.

 


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Насмерть сбила велосипедиста Toyota Probox в Новосибирской области «Сказку о царе Салтане» показали в Бердске Увеличение количества ДТП в Бердске прогнозирует МЧС

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика