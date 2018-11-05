Сгорели двое малышей из многодетной семьи на пожаре в Новосибирской области

В Новосибирской области по факту гибели на пожаре двух детей возбуждено уголовное дело, сообщили вечером в воскресенье в региональном управлении Следственного комитета.
Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, многодетная семья проживала в частном доме в городе Татарске. Утром 4 ноября глава семьи ушел на работу. Дома остались супруга с тремя малолетними детьми. В обеденное время женщина вышла из дома на хозяйственный двор. Через непродолжительное время произошло возгорание жилища. Женщине удалось спасти из огня старшую 3-летнюю дочь. Она с ребенком доставлена в ближайшее лечебное учреждение, для оказания медицинской помощи.
По информации областного управления МЧС, пожар произошел в 13:19 в частном жилом доме №21 по ул. 30 лет ВЛКСМ. В результате пожара огнем повреждены дом и веранда по всей площади. В 15:00 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
На место трагедии незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя территориального следственного отдела и следователей.
В настоящее время сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины пожара. С этой целью назначена пожаро-техническая экспертиза.
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