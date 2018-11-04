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Кибердружина начнет шерстить интернет

Законопроект обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.

4.11.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев
 
Кибердружина начнет шерстить интернет

В Госдуме подготовили законопроект о кибердружинах

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера.
Авторами инициативы выступили Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие их коллеги. В пятницу проект рассмотрят на координационном совете фракции, и в случае поддержки после получения отзывов от профильных ведомств внесут в Госдуму.

«Кибердружинники, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально», — пояснил РИА Новости Шхагошев.

Быков заверил, что проект не направлен на ограничение свободы слова в сети.

«Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность», — пояснил он.

Поле деятельности кибердружин

Согласно пояснительной записке, кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По замыслу авторов, кибердружины будут создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации, о деятельности которой нужно будет уведомить территориальный орган исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

В кибердружины будут приниматься на добровольной основе граждане России, достигшие возраста 18 лет.

Документ обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.

Как поясняют депутаты, сейчас в России формируется новое направление организации взаимодействия гражданского общества и уполномоченных органов власти в сфере противодействия распространению противоправной информации. Однако, несмотря на фактическое распространение деятельности кибердружин, существует ряд трудностей, связанных с непосредственной реализацией идеи. Прежде всего, авторы связывают это с отсутствием соответствующего федерального закона, регламентирующего деятельность таких структур.

РИА Новости https://ria.ru/society/20181102/1531986218.html


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