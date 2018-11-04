Вернуть разведке название ГРУ предложил Путин
Требуют исключить из генплана снос частного сектора ради многоэтажек жители Бердска
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Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Война НАТО: передвижения войск по России недостаточно быстрые
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