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Шоколад, кофе, чай и вино замедляют процесс старения

В сочетании с цинком эти продуты производят супероксид, который может метаболизироваться и предотвращать повреждение организма, то есть останавливать окислительный стресс.

4.11.2018 Фото: Википедии 3 коммент.
 
Шоколад, кофе, чай и вино замедляют процесс старения

Маленькая радость в кризис — шоколад

Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга (Германия) установили, что гидрохиноны, входящие в состав шоколада, чая, кофе и вина, в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс, замедляя процесс старения. С выводами исследователей можно ознакомиться на портале Phys.org, передает РИА Новости.

Ученые выяснили, что цинк активирует группы гидрохинона, производя естественную защиту от супероксида — побочного продукта дыхания человеческой клетки, который повреждает собственные биомолекулы тела, например, протеины или липиды.

Только гидрохинон способен разрушать супероксид. Однако если цинк и гидрохинон объединяются, создается комплекс, который имитирует фермент супероксиддисмутазы. Эти вещества защищают организм от процессов деградации, вызванных окислением, и оказывают антиоксидантное действие. Таким образом, супероксид может метаболизироваться и предотвращать повреждение организма, то есть предотвращать окислительный стресс.

Ранее диетологи установили, что Средиземноморская диета и другие кухни мира, богатые рыбой и морепродуктами, оказались полезными для здоровья пожилых людей из-за того, что они содержат большие количества особенно полезных жирных кислот.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Я всегда знал, что вино шоколадкой закусывают. *DRINK*

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  2. Гость

    Можно консервную банку погрызть — там оцинковка идёт.
    %) *CRAZY* :P :-D

    Thumb up 0 Thumb down 1

  3. Аноним

    Через месяц будет противоположная теория
    Сейчас не знаешь кому верить
    В других источниках это все вредно до ужаса

    Thumb up 0 Thumb down 0

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