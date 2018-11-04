Рогозин: дыра в 111 млрд рублей обнаружена в производящем ракеты-носители «Протон» центре Хруничева

Финансовая «дыра» в Центре имени Хруничева, производящем ракеты-носители «Протон» и «Ангара», составляет 111 миллиардов рублей, заявил РИА Новости глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, эта сумма складывается из пени и штрафов за просроченные контракты, из кредитов, которые нужно выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также из долгов перед «Роскосмосом».

Последняя часть составляет 27 миллиардов и продолжает расти, так как фактически зарплату сотрудникам Центра Хруничева выплачивает «Роскосмос» из бюджета, полученного на программы, которые по тем или иным причинам не реализуются.

Ранее Рогозин анонсировал удвоение количества пусков в 2019 году, причем из 35 ракет 10 будут тяжелыми — девять «Протонов» и одна «Ангара». По его словам, это позволит Центру Хруничева начать выплачивать долги за просроченные контракты.

Всего до 2027 года «Роскосмос» планирует запустить 72 произведенные Центром ракеты.