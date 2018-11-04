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ДТП на 15 млн рублей: более 20 авто столкнулись на трассе «Новосибирск-Барнаул»

В соцсетях аварию оценивают как одну из самых дорогих на трассе Р-256. В столкновении повреждены в том числе BMW X5, Land Rover Range Rover, Cadillac и Toyota Camry.(ВИДЕО)

4.11.2018 Фото: АСТ-54 Нет комментариев
 
 

ДТП на 15 млн рублей: более 20 авто столкнулись на трассе Новосибирск Барнаул

Самое дорогое ДТП на трассе Р-256

Метель и гололед 3 ноября спровоцировали массовое ДТП на трассе «Новосибирск-Барнаул»: по сообщениям очевидцев в соцсетях, в нескольких «паровозиках», растянувшихся по дороге, насчитывается в общей сложности 21 покореженный автомобиль. Пожалуй, самым дорогим стало столкновение четырех элитных машин. Судя по фото с места аварии, в ДТП приняли участие BMW X5, Land Rover Range Rover, Cadillac и Toyota Camry.

— Самая дорогая авария которую я видел, — пишут комментаторы в паблике «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

— «Черная суббота» для страховщиков, — язвят другие подписчики.

О пострадавших в массовом ДТП людях пока ничего не сообщается. Общая стоимость четырех помятых элитных автомобилей, по предварительным оценкам, составляет около 15 миллионов рублей. Размер причиненного ущерба предстоит выяснить страховым компаниям.

ДТП на 15 млн рублей: более 20 авто столкнулись на трассе Новосибирск Барнаул

ДТП на 15 млн рублей: более 20 авто столкнулись на трассе Новосибирск Барнаул


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