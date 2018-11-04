ДТП на 15 млн рублей: более 20 авто столкнулись на трассе «Новосибирск-Барнаул»
Рогозин: дыра в 111 млрд рублей обнаружена в производящем ракеты-носители «Протон» центре Хруничева
Демонстрацией отмечать День народного единства предложили в Бердске
Жуткое ДТП: Погибли двое при столкновении Subaru Impreza с фонарем в Новосибирске
Не поддерживает закрытие Пенсионного фонда партия «Единая Россия»
Ликвидировать Пенсионный фонд и пенсии призвал депутат от «Единой России»
КПРФ отказалась бороться за пост губернатора в Приморье
Мы уже проходили: государство не будет регулировать цены на топливо
Ночь искусств в Бердске: мистический квест и фантастический стимпанк
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