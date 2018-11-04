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Жуткое ДТП: Погибли двое при столкновении Subaru Impreza с фонарем в Новосибирске

На месте скончались 21-летний водитель и юная пассажирка. Трое неустановленных пока пассажиров госпитализированы с различными травмами.

4.11.2018 Фото: АСТ-54 Нет комментариев
 
Жуткое ДТП: Погибли двое при столкновении Subaru Impreza с фонарем в Новосибирске

Все, что осталось от машины

В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

3 ноября в 03.40 ночи 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «Субару Импреза», двигался по улице Г. Колонды со стороны улицы Светлановской в направлении Красного проспекта. В пути следования у дома №23 в переулке Шевцовой он, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие – световую опору.

В результате аварии от полученных травм скончались на месте водитель иномарки и его пассажирка – неустановленная девушка в возрасте около 20 лет. Трое неустановленных пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности погибшей и пострадавших.


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