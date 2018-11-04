Жуткое ДТП: Погибли двое при столкновении Subaru Impreza с фонарем в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

3 ноября в 03.40 ночи 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «Субару Импреза», двигался по улице Г. Колонды со стороны улицы Светлановской в направлении Красного проспекта. В пути следования у дома №23 в переулке Шевцовой он, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие – световую опору.

В результате аварии от полученных травм скончались на месте водитель иномарки и его пассажирка – неустановленная девушка в возрасте около 20 лет. Трое неустановленных пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности погибшей и пострадавших.