Митинг движения «Суть времени» — «Отстоим социальные завоевания Октября – нет либеральным реформам!» -5 ноября в Бердске

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Митинг движения «Суть времени» 5 ноября в городе Бердске

5 ноября общественное движение «Суть времени» проводит в городе Бердске праздничный митинг, совмещенный с концертом, в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской революции.

101 год назад в России был взят курс на построение общества, основанного не на жестокой эксплуатации трудящихся, а на творческом труде, равенстве и развитии человека.

В 2018 году эту дату, ознаменовавшую собой начало построения социально-ориентированного государства, власть встретила чудовищной инициативой в социальной сфере — пенсионной реформой, уже получившей в народе название «людоедской».

Согласно статьям 7 и 39 Конституции РФ, пенсия гарантируется государством и является государственным обязательством. Повышение пенсионного возраста —антиконституционное лишение людей их законных, заработанных годами денежных накоплений, грабительский отъем достижений социализма.

5 ноября широкий всероссийский митинг в честь 101 годовщины Октября и против пенсионной реформы пройдет в Москве на Суворовской площади.

Напомним, представители движения «Суть Времени» собрали 1 093 627 «живых» подписей граждан из десятков регионов России под Обращением против пенсионной реформы и за изменение политического курса — восстановление социального государства. Среди этих подписей около 20 тысяч оставили жители Новосибирска, Бердска и других городов Новосибирской области. Движение выполнило свои обязательства перед подписавшимися гражданами, передав все подписи Президенту.

Но мнение более чем миллиона жителей страны оказалось проигнорировано — пенсионная реформа была принята. Народ России считает этот шаг грубейшим нарушением социальных обязательств государства, предательством народа президентом и правящей партией, угрозой существованию России в целом. Граждане не готовы спокойно идти под нож бесчеловечной реформы. Борьба за отмену пенсионной реформы будет продолжена!

Митинг «Отстоим социальные завоевания Октября – нет либеральным реформам!» состоится 5 ноября в 12:30 в городском парке на площадке со сценой напротив кинотеатра «ОРИОН».

Мероприятие согласовано с администрацией города Бердска.