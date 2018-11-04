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Организован раздельный сбор мусора!

Организован раздельный сбор мусора!

4.11.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:
Организован раздельный сбор мусора!

Организован раздельный сбор мусора!


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ДТП на 15 млн рублей: более 20 авто столкнулись на трассе «Новосибирск-Барнаул» Рогозин: дыра в 111 млрд рублей обнаружена в производящем ракеты-носители «Протон» центре Хруничева Демонстрацией отмечать День народного единства предложили в Бердске

(1) Комментарий

  1. Рейн

    Тоже сдаем туда мусор! Очень хорошая акция *IN LOVE*

    Thumb up 0 Thumb down 0

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