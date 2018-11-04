С Днем народного единства!

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да нет никакого единства ..
Какое единство может быть у ограбленного пенсионера с вором, укравшим его пенсию?
Что общего может быть у народа с олигархами, на вынос торгующими народным богатством?
У верхушки — дети во власти, дети в бизнесе, дети за границей, собаки в личных самолетах, поместья в стране и мире, секретные дочери, секретные Герои, чекисты, выходящие на пенсию в возрасте балерин, и много других сказочных чудес.
У подданных — рост пенсионного возраста, рост НДС, налога на имущества, бесконечный рост тарифов ЖКХ и цен на бензин, введение налога на самозанятых, социальные платежи для индивидуальных предпринимателей..
какой-нибудь Золотов может публично грозить «сделать отбивную» и ничего, а те, кто зовет на мирные митинги и выходит на них – экстремисты, коих нужно бить.
Для верхов и низов — свои законы, т.е. писаны они одинаково, но используются по-разному.
и где тут «единство»?
Праздник, которого нет. Просто дополнительный выходной для работников бюджетной сферы.
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