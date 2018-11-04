С Днем народного единства!

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Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет всех бердчан и гостей города с Днём Народного единства!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях и мирного неба над головой!

Когда мы едины, мы- непобедимы!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.