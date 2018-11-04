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Не поддерживает закрытие Пенсионного фонда партия «Единая Россия»

«Говорить такие вещи мог только безответственный человек», заявил депутат Исаев, комментируя заявление однопартийца Дмитрия Петровского.

4.11.2018 Фото: Одноклассники Нет комментариев
 
Не поддерживает закрытие Пенсионного фонда партия Единая Россия

Ярославский депутат предложил отменить пенсию

Мнение депутата Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрия Петровского, который предложил отменить пенсии по старости, не отражает позицию партии, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев.

Отвечая на вопрос, единая ли это позиция партии, он подчеркнул: «Нет, конечно!»

«Говорить такие вещи мог только безответственный человек», — добавил он.
По словам Исаева, в России уже сложилась пенсионная система. «Были изменены ее параметры. Но при этом эта система существует, она обеспечивает работу Пенсионного фонда», — отметил он, назвав выплату пенсий важнейшей задачей государства.

Ранее Петровский заявил в своем Facebook, что пенсии по старости необходимо отменить, а Пенсионный фонд как структуру упразднить. По его мнению, необходимо предоставить каждому возможность решать, сколько ему трудиться и как и на что он будет жить после того, как перестанет работать. Депутат добавил, что пенсия должна выплачиваться только по инвалидности.

Изменения в пенсионном законодательстве

Госдума 27 сентября приняла поправки в пенсионное законодательство, третьего октября закон одобрил Совет Федерации, на следующий день его подписал Владимир Путин.

Первоначально внесенный правительством законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения Путина. В окончательном варианте предусматривается повышение пенсионного возраста для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Также сохранен досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введены меры защиты лиц предпенсионного возраста, среди которых — повышение для них пособия по безработице и введение для работодателей ответственности за увольнение работников перед наступлением пенсионного возраста.

В настоящее время в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, эти нормы ввели в 1930-х годах. Необходимость повышения пенсионного возраста обуславливается выросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию, когда число работающих уменьшается, а количество пенсионеров растет. В большинстве стран мира пенсионный возраст сейчас составляет 60-65 лет.

Источник: РИА Новости

 


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