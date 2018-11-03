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Ликвидировать Пенсионный фонд и пенсии призвал депутат от «Единой России»

По словам Дмитрия Петровского, пенсия должны выплачиваться только людям с ограниченными возможностями, всех же остальных он призывает работать и самостоятельно определять уровень жизни в старости.

3.11.2018 Фото: https://ok.ru/profile/449572519 Один комментарий
 
Ликвидировать Пенсионный фонд и пенсии призвал депутат от Единой России

Ярославский депутат предложил отменить пенсию

Депутат городской думы Ярославля  от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил ликвидировать Пенсионный фонд России, а все его имущество продать.

Скандально известный депутат вновь ошарашил своими резкими высказываниями публику. Заявление он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, уточняя, что это его личное мнение.

По словам Дмитрия Петровского, пенсия должны выплачиваться только людям с ограниченными возможностями, всех же остальных он призывает работать и самостоятельно определять уровень жизни в старости.

«Я за отмену вообще понятия «пенсионный возраст» и структуры «Пенсионный фонд», каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию», — пишет депутат.

В комментариях собрались как согласные, так и категорически не согласные люди. Кто-то считает идею об отмене пенсии логичной, утверждая, что человек сам должен откладывать средства на старость, а не «транжирить», как это делают «любители гульнуть, отдохнуть и сделать пластику». Однако, есть и те, кто выражает свои мысли более категорично, приравнивая пенсию к «социальным завоеваниям предков».

Страница Дмитрия Петровского интересна и другими высказываниями. Так он призывает не сорить людей, обратившихся к нему из-за огромного количества накопленного мусора на участке, который никто нормально не убирает и не вывозит.

«Удивляют меня жители. Ребят, вы не слышали поговорку: «чисто не там, где метут, — а там, где не сорят»? Нет? Обратились ко мне жители дома по улице «….», типа не убирают площадку, спасибо Хартии и ее директору, площадку убрали, через день — что мы там видим? И опять с претензиями? Хлам и сор, кто виноват? Да, конечно, Хартия, по мнению жителей, это она опять намусорила, и вообще они должны. Ребят, а вы не должны? Быть аккуратными и не мусорить?»

Популярность Дмитрия Петровского начала расти после того, как он в апреле выложил видео, где на камеру растоптал свой iPad. Столь экспрессивный поступок депутат объяснил тем, что таким образом он отвечает всем Соединенным Штатам на санкции.

Источник: ИА «Ореанда-Новости»


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Он наверно имел ввиду, что депутаты и есть те самые люди с ограниченными возможностями(умственными) 8)

    Thumb up 7 Thumb down 0

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