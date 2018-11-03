Мы уже проходили: государство не будет регулировать цены на топливо

В начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев отметил рост цен на бензин и поручил провести консультации с нефтяными компаниями
Ввести государственное регулирование цен на топливо сейчас невозможно, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телепрограмме «Вести в субботу».
По его словам, подобное «мы уже проходили».
«За 30 лет сложился такой рынок, такая структура рынка — невозможно будет ввести государственное регулирование. Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит», — сказал Козак.
При этом он отметил, что у правительства есть все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень цен на топливо в пределах инфляции.
«Именно об этом мы договорились, нефтяники согласились с этим за одну ночь», — добавил вице-премьер.
Соглашение по ценам
Вечером 31 октября у Козака прошло совещание, на котором Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке.
Как отметил вице-премьер, уже на следующий день началось снижение цен на различные виды топлива.
«Розничный рынок реагирует на изменения на оптовом рынке, и через несколько дней мы почувствуем эти изменения», — добавил он.
Козак также рассказал, что в протоколе совещания зафиксировано решение о солидарной ответственности нефтяников за выполнение соглашения.
«Другого выхода нет. Если кто-то «хулиганит», то он наносит ущерб другим», — заключил вице-премьер.
В начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев отметил рост цен на бензин и поручил провести консультации с нефтяными компаниями. При этом он пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если соглашение о заморозке внутренних цен не будет достигнуто.
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