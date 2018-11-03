Мы уже проходили: государство не будет регулировать цены на топливо

Ввести государственное регулирование цен на топливо сейчас невозможно, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телепрограмме «Вести в субботу».

По его словам, подобное «мы уже проходили».

«За 30 лет сложился такой рынок, такая структура рынка — невозможно будет ввести государственное регулирование. Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит», — сказал Козак.

При этом он отметил, что у правительства есть все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень цен на топливо в пределах инфляции.

«Именно об этом мы договорились, нефтяники согласились с этим за одну ночь», — добавил вице-премьер.

Соглашение по ценам

Вечером 31 октября у Козака прошло совещание, на котором Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке.

Как отметил вице-премьер, уже на следующий день началось снижение цен на различные виды топлива.

«Розничный рынок реагирует на изменения на оптовом рынке, и через несколько дней мы почувствуем эти изменения», — добавил он.

Козак также рассказал, что в протоколе совещания зафиксировано решение о солидарной ответственности нефтяников за выполнение соглашения.

«Другого выхода нет. Если кто-то «хулиганит», то он наносит ущерб другим», — заключил вице-премьер.

В начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев отметил рост цен на бензин и поручил провести консультации с нефтяными компаниями. При этом он пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если соглашение о заморозке внутренних цен не будет достигнуто.

Источник: РИА Новости