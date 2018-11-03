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С днем рождения Полину Сенчило

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Достойно работать на благо нашего города и его жителей!

3.11.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП «ЛДПР»:

Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет с Днём рождения Члена Совета старейшин г.Бердска, заслуженного учителя РФ- Сенчило Полину Владимировну!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Достойно работать на благо нашего города и его жителей!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Оо присоединяюсь к поздравлениям Хороший учитель, прекрасный педагог.

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