Лекция состоится 4 ноября: Правда ли, что Новосибирск — родина коллайдеров?

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Что такое коллайдер? Как он работает? Зачем он нужен? Правда ли, что Новосибирск — родина коллайдеров? Интересно?! Тогда приходите на научно-популярную лекцию ученого из Новосибирского Института ядерной физики Вячеслав Викторович Каминский. Узнайте о сложном в доступной и увлекательной форме!

Лекция состоится 4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в музее истории Бердского радиозавода. Начало в 19:30.

Вход в музей с внутренней стороны здания ( вход в «Бизнес-центр») до 6 этажа — на лифте, далее лестничный пролет на 7 этаж пешком. Заблудитесь — звоните 2-80-55 ))

Вход свободный, как и на все другие мероприятия музея в этот день.

Выбирайте маршрут и приходите, будем рады видеть!