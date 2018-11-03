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Лекция состоится 4 ноября: Правда ли, что Новосибирск — родина коллайдеров?

Вход в музей с внутренней стороны здания ( вход в «Бизнес-центр») до 6 этажа — на лифте, далее лестничный пролет на 7 этаж пешком. Заблудитесь — звоните 2-80-55 ))

3.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» Музей:

Что такое коллайдер? Как он работает? Зачем он нужен? Правда ли, что Новосибирск — родина коллайдеров? Интересно?! Тогда приходите на научно-популярную лекцию ученого из Новосибирского Института ядерной физики Вячеслав Викторович Каминский. Узнайте о сложном в доступной и увлекательной форме!
Лекция состоится 4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в музее истории Бердского радиозавода. Начало в 19:30.
Вход в музей с внутренней стороны здания ( вход в «Бизнес-центр») до 6 этажа — на лифте, далее лестничный пролет на 7 этаж пешком. Заблудитесь — звоните 2-80-55 ))
Вход свободный, как и на все другие мероприятия музея в этот день.
Выбирайте маршрут и приходите, будем рады видеть!

Лекция состоится 4 ноября: Правда ли, что Новосибирск — родина коллайдеров?

 


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