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Я дал ему по морде — прав ли я?

фСЁ. инцидент исчерпан.)) Аплодисменты.

3.11.2018 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Вчера была обалденная ​пятница. Какой-то клоун на пл. Маркса пытался взломать дверь маршрутки 331. Люди стоят, как истуканы. Я просто попросил — расступитесь. Ну и ногой ему по морде. фСЁ. инцидент исчерпан.)) Аплодисменты. Прав ли я?


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Ты тоже клоун.

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  2. Аноним

    Может у него помидорки дверями прижало, может кошелек забыл, кто там теперь в морге разберет.
    А вас попросят скоро с вещами «на выход».
    Счас мода — сделать что то и выложить в интернет.
    Полицию совсем расслабили, теперь вот она вместо работы не за преступниками гоняется по улицам, а за молодыми следакшами по кабинетам

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Аноним

    Это водитель пытался открыть заклинившую дверь, ай как нехорошо получилось

    Thumb up 5 Thumb down 2

  4. Аноним

    Правильно, замочил отморозка! Не каждый нынче на такое способен.

    Thumb up 2 Thumb down 1

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