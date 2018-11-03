Я дал ему по морде — прав ли я?

Студенты-интеллектуалы сразились в знании истории в колледже Бердска
Подбрасывает мешки с мусором муниципалитету частный сектор Бердска
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Казнили на электрическом стуле преступника в США впервые за 5 лет
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140 млрд рублей налогов перечислила в бюджет Новосибирская область
Ты тоже клоун.
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Может у него помидорки дверями прижало, может кошелек забыл, кто там теперь в морге разберет.
А вас попросят скоро с вещами «на выход».
Счас мода — сделать что то и выложить в интернет.
Полицию совсем расслабили, теперь вот она вместо работы не за преступниками гоняется по улицам, а за молодыми следакшами по кабинетам
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Это водитель пытался открыть заклинившую дверь, ай как нехорошо получилось
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Правильно, замочил отморозка! Не каждый нынче на такое способен.
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