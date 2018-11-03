Я дал ему по морде — прав ли я?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалВчера была обалденная ​пятница. Какой-то клоун на пл. Маркса пытался взломать дверь маршрутки 331. Люди стоят, как истуканы. Я просто попросил — расступитесь. Ну и ногой ему по морде. фСЁ. инцидент исчерпан.)) Аплодисменты. Прав ли я?