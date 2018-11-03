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Все в бычках в центре Бердска

Вы пройдитесь по параметру Горького,1,2,3 4 ,5.

3.11.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:

Да просто один вопрос, к вам. Я даже пепел вниз не кину. Вы пройдитесь по параметру Горького,1,2,3 4 ,5. Всё засрано бычками. Я удивляюсь — а люди ли вы?


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Один не разберёт, чем пахнут розы,
    Другой из горьких трав добудет мёд.
    Кому-то мелочь дашь — навек запомнит,
    Кому-то жизнь отдашь — а он и не поймёт.(с)

    Может все же дело не в бычках, а во внимании?

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  2. Аноним

    А я бычков не вижу, да их не будет после первого дождя .
    Зато везде собачьи колбаски, которые в отличие от бычка, прилипают к туфле и несутся в квартиру.
    И ни одного дог-ловера с пакетиком и совочком.

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