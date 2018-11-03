Все в бычках в центре Бердска

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Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь — навек запомнит,
Кому-то жизнь отдашь — а он и не поймёт.(с)
Может все же дело не в бычках, а во внимании?
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А я бычков не вижу, да их не будет после первого дождя .
Зато везде собачьи колбаски, которые в отличие от бычка, прилипают к туфле и несутся в квартиру.
И ни одного дог-ловера с пакетиком и совочком.
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