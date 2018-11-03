Все в бычках в центре Бердска

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Да просто один вопрос, к вам. Я даже пепел вниз не кину. Вы пройдитесь по параметру Горького,1,2,3 4 ,5. Всё засрано бычками. Я удивляюсь — а люди ли вы?