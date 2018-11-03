Ночь искусств в Бердске: мистический квест и фантастический стимпанк

Скульптура саламандры, детали которой приводятся в движение
Ежегодная акция «Ночи искусств-2018» пройдет по всей России и в некоторых других государствах в ночь с 4 на 5 ноября. Ее слоган — «Искусство объединяет». Для культурных учреждений всей страны это прекрасная возможность по-новому взглянуть на свои коллекции, заявить о себе, попасть в популярные афиши, привлечь еще больше постоянных посетителей. Библиотеки и дома культуры, маленькие и большие музеи, музыкальные школы и консерватории, галереи и концертные залы, арт-пространства и театры, площадки мегаполисов и сел — все будут открывать искусство для зрителя.
Искусство объединяет: это общая ценность для людей с разными вкусами и разными представлениями о жизни, для детей и взрослых, для знатоков и тех, кто только начинает свой путь. В «Ночь искусств» все становятся единомышленниками: совсем скоро это докажут сотни культурных учреждений по всей стране и тысячи их посетителей.
И Бердск не станет исключением. Вечером в четверг, 4 ноября, откроют свои двери бердские музеи, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в БИХМ. Программа «Ночи искусств» подготовлена так, что интересно будет каждому.
Исторические залы Бердского историко-художественного музея, ул. Спортивная, 9
18:00-18:05
Торжественное открытие «Ночи искусств».
18:30-21:30
Акция «Музыкальные часы».
Каждые полчаса в одном из музейных залов оживет музыкальный экспонат, задача посетителей оказаться в это время рядом с ним, чтобы получить одну из нот. Собравшего все семь нот в завершении акции ждет приз!
18:05-19:00
«Час добрых мастеров»: мастер-классы по искусству декорирования рамок и народным ремеслам.
19:00-20:30
Квест «Город добрых дел».
Один или вместе с друзьями получи маршрутный лист, пройди по маршруту, выполни задания, узнай интересные факты об истории нашего города и получи билет на диафильм-сеанс!
19:00-20:30
Музейный диафильм-сеанс «Фильм для добрых друзей».
Диафильмы для тех, кто помни,т что это и тех, кто ни разу этого не видел.
20:30-21:50
Концерт авторской песни «Дорогою добра».
21:50-22:00
Закрытие «Ночи искусств»: вручаем призы!
Арт-зал Бердского историко-художественного музея, ул. Спортивная, 11
18:00-22:00
Художественный проект «Рисуем, глядя на картину Ардалиона Кузьмина», в рамках акции «Спасем картину вместе».
В 2018 году железнодорожный вокзал Бердска и картина «Дореволюционный транспорт», на которой известный художник Ардалион Кузьмин изобразил железнодорожный вокзал с привокзальной площадью, отмечают свои юбилеи: 105 и 35 лет. Один старше другого ровно в три раза! И если вокзал вошел в федеральные проекты по реконструкции, то реставрация картины вот уже второй год осуществляется лишь благодаря помощи бердчан и гостей города — участников музейной благотворительной акции «Спасем картину вместе». На собранные в 2017 году средства приглашенным реставратором была проведена консервация картины, второй этап — восстановление красочного слоя — требует больших затрат. «Ночным» посетителям предложат не только поддержать благотворительную акцию, внеся свой вклад в реставрацию, но и, глядя на картину Кузьмина, нарисовать свои «привокзальные сюжеты».
19:00 -20:00
Презентация выставки арт-объектов в стиле стимпанк «Механические животные» и встреча с автором работ Игорем Шевченко.
Завораживающие своим видом фантастические существа «Саламандра», «Вепрь», «Муха» из шестеренок, пружинок, стальных деталей, кожи и стекла, заселят арт-зал музея на весь ноябрь. Но лишь в «Ночь искусств» эти существа оживут: задвигают лапами и челюстями, в их глазах вспыхнет огонь, а животное под названием «Коррупция» поглотит в своем бездонном чреве очередную купюру.
19:00-22:00
Благотворительная акция «Автограф».
Еще одна добрая акция, направленная на сбор средств для переоформление в новые багетные рамы картин, хранящихся в фондах музея без возможности быть представленными на выставках. Их авторы уже ушли из жизни, это были талантливые художники, но, к сожалению, у них не было возможности оформить свои картины в достойные рамы. В январе посетителям были представлены восемь преобразившихся акварелей художника-фронтовика Ивана Панкратьева — это был первый вклад бердчан в сохранение художественного наследия. Каждый участник акции получил в благодарность открытки с автографами современных художников, выставки которых проходили в бердском музее. В «Ночь искусств» все желающие принять участие в акции получат открытку с фотографией механических животных и автографом Игоря Шевченко.
20:00-22:00
Концерт Хорошей музыки.
Музей истории Бердского радиозавода, ул. Ленина, 89/8, 7 этаж
18:00-19:00
«Час доброй памяти».
Презентация фильма «Не стареют душой». Уникальный фильм о бердских ветеранах войны и труда «Не стареют душой» снял писатель-фронтовик Ефим Евгеньевич Медведев. Время создания: 1984-1985 годы. Завершив работу над фильмом, автор передал кинопленку в бердский городской архив на хранение. Спустя 33 года — в канун 9 мая 2018 года — фильм был восстановлен режиссером Татьяной Свиридовой и впервые показан современным зрителям. Никогда ранее бердчане не видели «в живую» Бердск советской эпохи — только на фотографиях. Помимо главных героев фильма — ветеранов войны и труда — в кинохронику попали десятки бердчан, чьи имена не названы в закадровом тексте.
19:30-20:30
Научно-популярная лекция «Нелинейная физика и ее проявления во Вселенной».
Читает сотрудник Института ядерной физики СО РАН и кафедры прикладной и теоретической физики НГТУ Георгий Остреинов. Он расскажет о явлениях нелинейной физики в земных и космологических масштабах. Свойства нелинейных систем, если объяснять все максимально упрощенно, зависят от интенсивности протекающих в них процессов. Нелинейными являются законы движения как планет, так и электронов в атомах. Существует ли порядок в хаосе? Можно ли изучать то, что по определению неопределимо?
21:00-22:00
«Добрые крылья» — мероприятие от выставки «Живые бабочки».
18:00-22:00
Квест «Путешествие в историю радиозавода».
Каждый из пришедших получает маршрутный лист с вопросами, ответы на которые можно найти в экспозиции. Правильно ответившие на вопрос получают раритетный значок «Вега», который был выпущен еще в период работы завода — до 1999 года.
Музей «Театр Бирюкова», ул. Кирова, 1
18:00-22:00
Театрализованный квест «Рукописи не горят» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Такое может свершиться только в «Ночь искусств». Мистические встречи с ожившими булгаковскими героями. Вас встретят Маргарита и Мастер, которому вы сможете помочь восстановить рукописи… Рукописи, которые не горят. Мастер и самый загадочный квест «Ночи искусств-2018» ждет именно вас!
4 ноября — воскресенье.
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Для «Анонима»: потому и проводится «Ночь искусств» в воскресенье, чтобы люди могли прийти и культурно отдохнуть в выходной день .
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Я это знаю))) Просто в тексте ошибка: «…вечером в четверг, 4 ноября….». Я и говорю: 4 ноября — воскресенье.
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А цены не указаны. Это бесплатно?
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Абсолютно! Тем и уникально!
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