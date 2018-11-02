КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам 1-ую квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам 2-ю квартиру на Лунной,51
продам
ПРОДАМ 1-ю в новом доме на берегу Бердского залива
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Метель заносит снегом Бердск

Подбрасывает мешки с мусором муниципалитету частный сектор Бердска

Довольны зарплатой более половины россиян

Требуют у мэрии открыть фермерский магазин жители Бердска

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Казнили на электрическом стуле преступника в США впервые за 5 лет

Обвиняемый: Мне было стыдно и неудобно, что деньги другу не отдали

Посвятили в лицеисты первоклассников Экономического лицея Бердска

140 млрд рублей налогов перечислила в бюджет Новосибирская область

Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Студенты-интеллектуалы сразились в знании истории в колледже Бердска

Уникальный проект — интеллектуальная игра «Жизнь замечательных людей» — придумала директор БЭМК Раиса Устинова. Знатоки получили не только путевку в Питер, билеты в театр, но и великолепную книгу «Бердск.301».

2.11.2018 Фото: Предоставлены БЭМК Нет комментариев
 
Студенты интеллектуалы сразились в знании истории в колледже Бердска

Книга о Бердске — в подарок лучшим знатокам от депутат горсовета Алексея Праксина

Финал юбилейной интеллектуальной игры «Жизнь замечательных людей» для студентов средних профессиональных учебных заведений Новосибирской области прошел сегодня, 2 ноября, в Бердском электромеханическом колледже.

Интеллектуальная игра среди региональных колледжей проводится в Бердске уже 5 лет. Инициатором создания «Жизни замечательных людей» стала директор БЭМК Раиса Устинова, председатель Союза женщин Бердска. Проект называют уникальным, поскольку ничего подобного для студентов колледжей в регионе больше не проводят.

На этот раз на знание истории и литературы состязались 14 команд знатоков со всей области. Как отметили участники, вопросы были совсем непростые. И несмотря на то, что все студенты серьезно готовились к игре, как и в любом соревновании, есть победители и проигравшие.

В финал вышли три учебных заведения. Команда-победительница бесплатно поедет на неделю в Санкт-Петербург. Спонсоры интеллектуальной игры дарили участникам билеты в театры, музеи, кинозалы. А депутат бердского горсовета Алексей Праксин решил на память о Бердске подарить студентам книгу «Бердск. 301», выпущенную Издательским домом «БукЪвица» к 301-летию города.

Такой презент очень значим и оказался «в тему» на игре «Жизнь замечательных людей», поскольку как раз рассказывает об истории малой родины не только письменно, но и старыми фотографиями и снимками музейных экспонатов. Таким образом книга перешагивает границы Бердска, знакомя с городом и его прошлым все больше людей.

Студенты интеллектуалы сразились в знании истории в колледже Бердска

Директор БЭМК Раиса Устинова (на фото — вторая справа) — инициатор соревнования знатоков

Студенты интеллектуалы сразились в знании истории в колледже Бердска

Студенты интеллектуалы сразились в знании истории в колледже Бердска


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Метель заносит снегом Бердск Подбрасывает мешки с мусором муниципалитету частный сектор Бердска Довольны зарплатой более половины россиян

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика