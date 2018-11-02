Студенты-интеллектуалы сразились в знании истории в колледже Бердска
Уникальный проект — интеллектуальная игра «Жизнь замечательных людей» — придумала директор БЭМК Раиса Устинова. Знатоки получили не только путевку в Питер, билеты в театр, но и великолепную книгу «Бердск.301».
Книга о Бердске — в подарок лучшим знатокам от депутат горсовета Алексея Праксина
Финал юбилейной интеллектуальной игры «Жизнь замечательных людей» для студентов средних профессиональных учебных заведений Новосибирской области прошел сегодня, 2 ноября, в Бердском электромеханическом колледже.
Интеллектуальная игра среди региональных колледжей проводится в Бердске уже 5 лет. Инициатором создания «Жизни замечательных людей» стала директор БЭМК Раиса Устинова, председатель Союза женщин Бердска. Проект называют уникальным, поскольку ничего подобного для студентов колледжей в регионе больше не проводят.
На этот раз на знание истории и литературы состязались 14 команд знатоков со всей области. Как отметили участники, вопросы были совсем непростые. И несмотря на то, что все студенты серьезно готовились к игре, как и в любом соревновании, есть победители и проигравшие.
В финал вышли три учебных заведения. Команда-победительница бесплатно поедет на неделю в Санкт-Петербург. Спонсоры интеллектуальной игры дарили участникам билеты в театры, музеи, кинозалы. А депутат бердского горсовета Алексей Праксин решил на память о Бердске подарить студентам книгу «Бердск. 301», выпущенную Издательским домом «БукЪвица» к 301-летию города.
Такой презент очень значим и оказался «в тему» на игре «Жизнь замечательных людей», поскольку как раз рассказывает об истории малой родины не только письменно, но и старыми фотографиями и снимками музейных экспонатов. Таким образом книга перешагивает границы Бердска, знакомя с городом и его прошлым все больше людей.
Директор БЭМК Раиса Устинова (на фото — вторая справа) — инициатор соревнования знатоков
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