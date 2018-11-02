Метель заносит снегом Бердск

По прогнозу синоптиков, ночью 3 ноября в Новосибирской области ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели с ухудшением видимости, гололедные явления, усиление ветра до 23 м/с. Впрочем, погода в Бердске испортилась уже вечером 2 ноября — сильный ветер и снег. Метели занесли бердские улицы.

Горожанам необходимо быть бдительными и следить за изменениями погоды. Все подразделения Главного управления МЧС России по Новосибирской области перешли на усиленный вариант несения службы и переведены в режим повышенной готовности.

В связи с неблагоприятными метеоявлениями возможно осложнение дорожной обстановки, не исключены происшествия, связанные с падением деревьев и повреждением (обрывом) линий связи и электропередач.

Из-за погодных условий спасатели советуют бердчанам быть внимательными, обходить оборванные провода и поваленные ветки, рекомендуют также по возможности парковать автомобили вдали от деревьев. Кроме того, гололед на дорогах повышает риск возникновения аварийных ситуаций: автомобилистам и пешеходам следует проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефонам 112, 101 или 2-18-18 — телефон оперативного дежурного по Бердску.