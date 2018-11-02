Метель заносит снегом Бердск

По прогнозу синоптиков, ночью 3 ноября в Новосибирской области ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели с ухудшением видимости, гололедные явления, усиление ветра до 23 м/с. Впрочем, погода в Бердске испортилась уже вечером 2 ноября — сильный ветер и снег. Метели занесли бердские улицы.
Горожанам необходимо быть бдительными и следить за изменениями погоды. Все подразделения Главного управления МЧС России по Новосибирской области перешли на усиленный вариант несения службы и переведены в режим повышенной готовности.
В связи с неблагоприятными метеоявлениями возможно осложнение дорожной обстановки, не исключены происшествия, связанные с падением деревьев и повреждением (обрывом) линий связи и электропередач.
Из-за погодных условий спасатели советуют бердчанам быть внимательными, обходить оборванные провода и поваленные ветки, рекомендуют также по возможности парковать автомобили вдали от деревьев. Кроме того, гололед на дорогах повышает риск возникновения аварийных ситуаций: автомобилистам и пешеходам следует проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефонам 112, 101 или 2-18-18 — телефон оперативного дежурного по Бердску.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10