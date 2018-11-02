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Требуют у мэрии открыть фермерский магазин жители Бердска

Предпринимателю не разрешают открывать торговую точку, так как возле здания нет места для обустройства парковочных мест.

2.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Требуют у мэрии открыть фермерский магазин жители Бердска

В поселке Новом живут активные и дружные жители

Собрали 1070 подписей за открытие магазина «Мясной пир» жители Нового поселка в Бердске. Бердская горадминистрация отказалась узаконить новое здание магазина, так как в границах земельного участка невозможно обустроить парковочные места.

Владелец магазина Дмитрий Василенко взял разрешение на строительство частного дома на ул. Дзержинского, 24, но возвел помещение больше, чем планировал. Решил открыть в нем магазин. После завершения строительство он обратился в горадминистрацию и попросил увеличить площадь застройки, чтобы признать здание нежилым. По этому вопросу в конце октября прошли публичные слушания, куда приехала делегация жителей Нового поселка. И требовала решить вопрос положительно.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» активистка, член ТОСа поселка Нового Раиса Губина, предприниматель открыл небольшой мясной отдел, но находится он в подвальном помещении и не всем пожилым жителям поселка по силам туда спуститься. Поэтому все обрадовались, когда узнали, что откроется новый магазин в большом помещении и к тому же в нем расширится ассортимент.

— Предприниматель полностью благоустроил территорию рядом с построенным зданием. Под асфальтом сделал водостоки. Пока он не занялся данным участком, там была полная помойка. Ему отказали в аренде земли, — сообщила Губина.

Раиса Губина пояснила, что владелец мясного магазина — фермер, почему народ и встал на его защиту. К тому же, у него есть договора с другими фермерскими хозяйствами. Мясо и полуфабрикаты, молочные продукты в магазинчике хорошего качества. И некоторые товары по карману даже малоимущим семьям.

— Предприниматель планировал открыть большой магазин, чтобы привлечь как можно больше фермеров. Чтобы расширить ассортимент товаров, — акцентировала Раиса Михайловна.

Раиса Губина рассказала, что после публичных слушаний в поселок приезжали депутаты Олег Чебаненко и Николай Сычев. Так жителей собралось около 100 человек. Людям этот магазин нужен, подчеркнула активистка.

Жители намерены отстаивать свой магазин, и верят, что у них все получится.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Короче, там, где самовольные постройки и нарушение земельного и градостроительного законодательства, там депутат Сычев. Странная закономерность =-O

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