КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам 1-ую квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам 2-ю квартиру на Лунной,51
продам
ПРОДАМ 1-ю в новом доме на берегу Бердского залива
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Метель заносит снегом Бердск

Подбрасывает мешки с мусором муниципалитету частный сектор Бердска

Довольны зарплатой более половины россиян

Требуют у мэрии открыть фермерский магазин жители Бердска

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Казнили на электрическом стуле преступника в США впервые за 5 лет

Обвиняемый: Мне было стыдно и неудобно, что деньги другу не отдали

Посвятили в лицеисты первоклассников Экономического лицея Бердска

140 млрд рублей налогов перечислила в бюджет Новосибирская область

Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Довольны зарплатой более половины россиян

Больше всего любят то, чем занимаются, жители центральной части страны и Сибири.

2.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Довольны зарплатой более половины россиян
Семь из десяти работающих россиян в целом удовлетворены своей работой, при этом довольны уровнем зарплаты лишь чуть более половины опрошенных, следует из опроса холдинга «Ромир», имеющегося в распоряжении РИА Новости.

«Выяснилось, что семь из десяти работающих респондентов (73%) в целом удовлетворены своей работой. При этом ровно четверть опрошенных (25%) ответили на этот вопрос утвердительно, и ещё около половины (48%) отметили, что в основном довольны своим нынешним рабочим местом. Соответственно о недовольстве своей работой в той или иной степени заявили 27% работающих граждан», — отмечается в исследовании.

Больше всего любят то, чем занимаются, жители центральной части страны и Сибири. Меньше других своей работой довольны жители Южного и Уральского федерального округа. Стоит отметить, что за год общий уровень удовлетворённости своей работой снизился на 4%, в 2017 году показатель равнялся 77%.

Доля россиян, считающих достойным размер своей заплаты, оказалась несколько ниже – более половины (58%). Причем среди недовольных лидируют жители северо-западного и южных регионов страны. Около трети россиян (32%) считают, что они получают меньше, чем заслуживают. И еще 10% опрошенных уверены, что их труд категорически недооценен.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Метель заносит снегом Бердск Подбрасывает мешки с мусором муниципалитету частный сектор Бердска Довольны зарплатой более половины россиян

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика