Казнили на электрическом стуле преступника в США впервые за 5 лет

BREAKING: Tennessee uses electric chair for first time since 2007, executing inmate for killing two men during drug deal. https://t.co/1YgImkFdQa — The Associated Press (@AP) November 2, 2018

В США впервые за пять лет преступник был казнён на электрическом стуле, сообщает Associated Press. Отмечается, что в последний раз подобная мера применялась в штате Вирджиния в 2013 году.По данным агентства, Эдмунд Загорски стал первым казнённым на электрическом стуле в штате Теннесси с 2007 года. Кроме того, мужчина стал вторым приговорённым к такому наказанию в штате с 1960 года.

Загорски также мог выбрать смертельную инъекцию в качестве наказания, однако предпочёл электрический стул.

Преступник был приговорён к смертной казни в 1984 году за убийство двух человек, которые планировали купить у него наркотики.

Ранее стало известно, что генпрокурору США Джеффу Сешнсу направлен запрос на одобрение смертной казни для устроившего стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате которой погибли 11 человек.

Источник: RT