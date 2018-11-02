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Посвятили в лицеисты первоклассников Экономического лицея Бердска

В этом году 58 учеников будут гордо нести звание — лицеист! Все 11 лет.

2.11.2018 Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Посвятили в лицеисты первоклассников Экономического лицея Бердска

Посвятили в лицеисты первоклашек Экономического лицея

29 октября 2018 года накануне осенних каникул в Экономическом лицее состоялось традиционное посвящение в лицеисты. Ученики первых классов исполнили гимн лицея и получили свидетельства о принятии их в дружную лицейскую семью.
В этом году 58 учеников первых классов будут гордо нести звание — лицеист! Все 11 лет.
В числе главных задач лицея — создание условий для всестороннего развития ребенка. На протяжении нескольких лет лицей реализует проект «Школа полного дня», в рамках которого ученики начальной школы посещают библиотеку, занимаются ритмикой, авиамоделированием, робототехникой, рисуют, лепят и поводят время интересно и с пользой.
Все фото в альбоме: http://www.afishanso.ru


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