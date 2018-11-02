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140 млрд рублей налогов перечислила в бюджет Новосибирская область

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140 млрд рублей налогов перечислила в бюджет Новосибирская область

38 млрд составляет налог на доходы физических лиц. В счет имущественных налогов, которые нужно заплатить до 3 декабря новосибирцы уже перечислили 1,2 млрд рублей. Транспортный налог идет на ремонт дорог в регионе.

2.11.2018 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

140 млрд рублей налогов перечислила в бюджет Новосибирская область

Дороги в Бердске ремонтируют на средства транспортного налога, который уплачивают крайне плохо

За девять месяцев 2018 года на территории Новосибирской области в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано администрируемых доходов в сумме 140 млрд рублей. Это больше поступлений января-сентября 2017 года на 14 млрд руб. (почти на 11%).

Анализ налоговых поступлений и бюджетных расходов был представлен новосибирским журналистам 2 ноября на пресс-конференции «Куда в регионе идут налоги». В пресс-конференции приняли участие руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев и зампредседателя правительства региона– министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Алексей Викторович, в частности, сообщил о том, что в консолидированный бюджет Новосибирской области поступило 98 млрд руб. – 70% от общего объема администрируемых доходов, причем динамика поступлений основных налогов положительная:

— по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) поступило 38 млрд руб. (рост на 10,4%),

— по налогу на прибыль организаций – 30 млрд руб. (рост на 17,4%),

— по имущественным налогам – 13 млрд руб. (рост на 7,8%),

— по налогам на совокупный доход – 9 млрд руб. (рост на 18,9%).

Общая сумма поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование составила 96 млрд руб. и увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%.

Такие положительные темпы позволили обеспечить исполнение плановых назначений по всем уровням бюджетов. Прирост налоговых поступлений обеспечен в том числе за счет улучшения налогового администрирования, повышения налоговой дисциплины плательщиков.

К примеру, за 9 месяцев 2018 года поступления в результате контрольной и контрольно-аналитической работы налоговых органов в бюджеты различных уровней составили 3,7 млрд рублей.

Между тем Алексей Легостаев отметил: «Работа налоговых органов в большей степени ориентирована сейчас не на привлечение к ответственности, а на побуждение плательщиков самостоятельно уточнять свои обязательства по уплате налогов и взносов».

Налоговыми органами планомерно проводится весь предусмотренный налоговым законодательством комплекс мер взыскания задолженности. Совокупная задолженность по налогам в Новосибирской области за девять месяцев снизилась на 14,4% (на 5,1 млрд рублей). В результате применения мер принудительного взыскания задолженности по состоянию на 1 октября 2018 года в бюджет дополнительно взыскано 15,2 млрд руб. (на 3,7 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Кроме того, за 9 месяцев 2018 года банкротами перечислено в бюджет 1,4 млрд руб., что на 14% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом за 5 лет суммы поступлений от процедур банкротства выросли более, чем в 20 раз (на 01.01.2014 – 67,2 млн руб.), сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, в свою очередь, сообщил: доходная часть консолидированного бюджета Новосибирской области (бюджет области и бюджеты муниципальных образований) за 9 месяцев 2018 года составила почти 125 млрд руб. (рост 13%), из них собственные доходы составили 109 млрд руб. (рост 11%).

Расходная часть бюджета за 9 месяцев исполнена на 119,5 млрд руб. Основные направления расходов: сфера образования – 39 млрд, социальная политика – 31 млрд, национальная экономика (дорожно-транспортный комплекс, господдержка сельского хозяйства, часть расходов по капитальному строительству) – 18 млрд.

Отвечая на вопросы журналистов, Виталий Юрьевич привел наиболее показательный пример того, на что в Новосибирской области идут налоги, показав соотношение объемов дорожного фонда региона и объема транспортного налога. Объем дорожного фонда Новосибирской области на 2018 год составляет 12,5 млрд руб., между тем объем начисленного к уплате транспортного налога – 2,6 млрд руб. То есть фактически на содержание и строительство дорожных объектов из бюджета выделяются средства, значительно превышающие платежи граждан в виде транспортного налога. Из всего объема дорожного фонда, отметил Виталий Голубенко, к примеру, на строительство и реконструкцию дорог направляется 2 млрд, на ремонт – 1 млрд, на содержание – около 7 млрд рублей.

Алексей Легостаев в завершение пресс-конференции напомнил о том, что сейчас в регионе проходит кампания по уплате физическими лицами имущественных налогов, которые необходимо перечислить до 3 декабря 2018 года. В рамках кампании в бюджет от физических лиц уже поступило 1,2 млрд руб. имущественных налогов.


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