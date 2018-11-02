Так что же такое демократия и как общество должно решать вопросы, у которых нет компромисса?

Как обычно, «демократы» под «демократией» понимают навязывание собственного мнения всем остальным, и отказ всем «недемократам» в праве на собственное мнение 😊
«Странно, что Александр Рудницкий, являющийся вроде бы представителем демократической общественности, выступает против возможности для людей других взглядов выходить с инициативами об установке памятников, мемориальных досок и так далее. И еще более странно, что он выступает против публичного обсуждения таких инициатив.»
«Опрос общественного мнения новосибирцев, проведенный в марте 2017 года независимым аналитическим агентством «Имидж-фактор» (1020 респондентов от 18 лет и старше) показал, что 49,1% горожан положительно относятся к фигуре И. В. Сталина (отрицательно — 20%). 42,1% новосибирцев считают Сталина человеком, внесшим решающий вклад в разгром фашизма, 35,8% — вождем, сделавшим СССР мировой державой, 30,6% — крупным политическим и государственным деятелем мирового масштаба, 19,2% — организатором массовых репрессий, 15,5% — тираном, 10,6% — главой тоталитарного
государства. 34,3% жителей поддерживают установку в Новосибирске памятника И. В. Сталину, как верховному главнокомандующему, 32,1% — против, еще 32,4% нейтрально относятся к этой идее.
Цифры говорят о том, что инициатива установки памятника Сталину имеет как серьезную поддержку, так и значительное число противников. Предложение установить такой монумент не противоречит закону, но поляризация общества свидетельствует, что такие инициативы должны широко обсуждаться. И только по итогам обсуждений властью могут приниматься решения, которые должны быть решениями общественного согласия.»
Конечно, Сталин — фигура противоречивая.
Но все же вопрос: так что же такое демократия и как общество должно решать вопросы, на которые имеются различные не пересекающиеся и не допускающие компромиссного решения точки зрения?
P.S. Разумеется, навеяно в том числе новый ген.планом Бердска и вопросом снова частного сектора.
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Мнение:
никакое решение никогда не имеет поддержки в 100%.
Поэтому существование недовольных — это нормально и естественно.
Тут вопрос скорее чего делать с их «несогласием»:
Если плевать или игнорировать и стараться не замечать, то они только громче выть будут, призывая на помощь кого угодно.
А вот если сочувствовать и объяснять — тогда может и получится чего.
При социализме было проще: общественное благо — важнее индивидуального.
Кто не согласен — враг государства и общества!
Может и при капитализме если также, то тоже пройдет?
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Знаете, а я не хочу спорить о прошлом ..вообще..
потому что с настоящим все очень нехорошо…
а с будущим совсем полный мрак…..
а вы еще с историей не можете определиться ..
хотя бы с раем точно определились , надеюсь?)
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Для общественного спокойствия нужно умерить свою гордыню и идти на компромиссы. Решение в данном случае простое, фигура Сталина в виду своей крайней противоречивости, вызывает мнения полярные и обьщество раскалывает. По этому коммунисты, как зачинщики сей движухи должны пойти компромисс и поставить памятник своему вождю на частной территории, где у них будет возможность поклонятся своему кровавому божеству никому не мешая.
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Кровавому божеству Николаю 2 установили памятник никого не спросив. Это и есть демократия по западному, кто у власти, тот и решает. Тут главное постоянно нагнетать, не предлагая понимать историю, а ненавидеть или прославлять тот или иной период, тогда гражданская война будет вечная и никакого согласия не будет. Для это нужны и православные фундаменталисты, либерал-фашисты и прочая. В этом смысл, не давать развиваться, а только будоражить диванных хомячков
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Кто у власти теперь? Ли-бе-ра-лы! Нравится им Сталин? Боже упаси! А коммунисты вообще? Только женского пола и в постельных сценах! Так чего же мусолить тему?
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