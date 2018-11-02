Так что же такое демократия и как общество должно решать вопросы, у которых нет компромисса?

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Как обычно, «демократы» под «демократией» понимают навязывание собственного мнения всем остальным, и отказ всем «недемократам» в праве на собственное мнение 😊

«Странно, что Александр Рудницкий, являющийся вроде бы представителем демократической общественности, выступает против возможности для людей других взглядов выходить с инициативами об установке памятников, мемориальных досок и так далее. И еще более странно, что он выступает против публичного обсуждения таких инициатив.»

«Опрос общественного мнения новосибирцев, проведенный в марте 2017 года независимым аналитическим агентством «Имидж-фактор» (1020 респондентов от 18 лет и старше) показал, что 49,1% горожан положительно относятся к фигуре И. В. Сталина (отрицательно — 20%). 42,1% новосибирцев считают Сталина человеком, внесшим решающий вклад в разгром фашизма, 35,8% — вождем, сделавшим СССР мировой державой, 30,6% — крупным политическим и государственным деятелем мирового масштаба, 19,2% — организатором массовых репрессий, 15,5% — тираном, 10,6% — главой тоталитарного

государства. 34,3% жителей поддерживают установку в Новосибирске памятника И. В. Сталину, как верховному главнокомандующему, 32,1% — против, еще 32,4% нейтрально относятся к этой идее.

Цифры говорят о том, что инициатива установки памятника Сталину имеет как серьезную поддержку, так и значительное число противников. Предложение установить такой монумент не противоречит закону, но поляризация общества свидетельствует, что такие инициативы должны широко обсуждаться. И только по итогам обсуждений властью могут приниматься решения, которые должны быть решениями общественного согласия.»

https://tayga.info/143316

Конечно, Сталин — фигура противоречивая.

Но все же вопрос: так что же такое демократия и как общество должно решать вопросы, на которые имеются различные не пересекающиеся и не допускающие компромиссного решения точки зрения?

P.S. Разумеется, навеяно в том числе новый ген.планом Бердска и вопросом снова частного сектора.