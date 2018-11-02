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Зульфия снимает офис, обнаруживает у вас порчу и выпускает ее в виде неведомого зверька из вас!

Будьте осторожны. Промышляет мошенница.

2.11.2018 5 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Алена:
Уважаемые Бердчане. Будьте осторожны. Промышляет мошенница. Представляется Зульфией А. из Армении и ищет помещение для аренды. Потом просит выйти и сообщает, что на тебе страшная порча и т.д. Все очень правдиво. Потом происходит очень эффектный ритуал с неведомым существом, которое откуда-то берется (это и есть так называемая порча, которая из тебя вышла) и в этот момент, когда психологический эффект на пике говорит, что надо откупиться иначе вернет все назад. Надо не много не мало 3-4 тысячи долларов. Знаю про мошенников …но…


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    «Потом просит выйти и сообщает, что на тебе страшная порча и т.д. Все очень правдиво. »
    А что, бывает правдивая порча и неправдивая чтоли? =-O

    Может после слово ПОРЧА просто ее сразу лесом послать, указав дорогу и не не общаться с мошенницей (ну или умалишенной, если она сама в этом реально верит)?

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  2. Аноним

    Это не Зульфия — это Суссана

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Поросёнок Пётр

    Если человек ведётся на подобную чушь и отдаёт свои деньги Зульфие, значит они ему и не нужны, зачем вообще деньги невежественному дураку ;) Зульфия молодец, припадаёт уроки здравого смысла и критического мышления ;) Дороговато конечно, но, что поделать, такова селяви 8)

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • 9

      А вы знаете сколько денег отдают за диагностику и неправильный диагноз? Чем эта Зульфа хуже врачей, как те и эта манипулирует здоровьем, страхом перед смертью.

      Thumb up 3 Thumb down 0

      • Поросёнок Пётр

        Конечно, врачебные ошибки случаются, но, это всё меркнет перед однозначным обманом гадалок, экстрасенсов, астрологов и прочих, паразитирующих на людском невежестве шарлатанов.

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