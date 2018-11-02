Зульфия снимает офис, обнаруживает у вас порчу и выпускает ее в виде неведомого зверька из вас!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаУважаемые Бердчане. Будьте осторожны. Промышляет мошенница. Представляется Зульфией А. из Армении и ищет помещение для аренды. Потом просит выйти и сообщает, что на тебе страшная порча и т.д. Все очень правдиво. Потом происходит очень эффектный ритуал с неведомым существом, которое откуда-то берется (это и есть так называемая порча, которая из тебя вышла) и в этот момент, когда психологический эффект на пике говорит, что надо откупиться иначе вернет все назад. Надо не много не мало 3-4 тысячи долларов. Знаю про мошенников …но…