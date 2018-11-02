Зульфия снимает офис, обнаруживает у вас порчу и выпускает ее в виде неведомого зверька из вас!

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«Потом просит выйти и сообщает, что на тебе страшная порча и т.д. Все очень правдиво. »
А что, бывает правдивая порча и неправдивая чтоли?
Может после слово ПОРЧА просто ее сразу лесом послать, указав дорогу и не не общаться с мошенницей (ну или умалишенной, если она сама в этом реально верит)?
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Это не Зульфия — это Суссана
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Если человек ведётся на подобную чушь и отдаёт свои деньги Зульфие, значит они ему и не нужны, зачем вообще деньги невежественному дураку Зульфия молодец, припадаёт уроки здравого смысла и критического мышления Дороговато конечно, но, что поделать, такова селяви
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А вы знаете сколько денег отдают за диагностику и неправильный диагноз? Чем эта Зульфа хуже врачей, как те и эта манипулирует здоровьем, страхом перед смертью.
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Конечно, врачебные ошибки случаются, но, это всё меркнет перед однозначным обманом гадалок, экстрасенсов, астрологов и прочих, паразитирующих на людском невежестве шарлатанов.
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