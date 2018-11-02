УПК: заключившему сделку со следствием не дадут солгать

Поправки в УПК прописали процедуру, как допрашивать в суде человека, заключившего досудебное соглашение и решившего дать показания на своих подельников. Закон публикует «Российская газета».

Цель новаций — сделать так, чтобы такой гражданин не мог никого оболгать и оговорить. Несколько лет назад правоведы начали бить тревогу, что институт сделки с правосудием нередко используется не по назначению. С ее помощью обвиняемые подчас зарабатывают для себя снижения наказания, оговаривая невиновных. Ведь даже ложный донос вполне может пойти ему в зачет.

Изначально с помощью механизма досудебного соглашения предполагалось стимулировать борьбу с организованной преступностью, дать возможность участникам банд давать показания на подельников и главарей. Сначала гражданин заключает досудебное соглашение, его дело выделяется в отдельное производство и рассматривается в особом порядке, то есть по упрощенной процедуре. Человек получает мягкий приговор, а его показания используются в качестве доказательств при обвинении его подельников.

Раньше суды нередко относились к таким показаниям как к железной улике, мол, уже есть приговор, а значит, разбираться нечего. Однако эксперты не раз обращали внимание, что тот суд, что прошел в особом порядке, не изучал доказательства, а фактически поверил следователям и обвиняемому, ударившим по рукам. Когда дело касается самого человека, пошедшего на сделку, это правильный подход. Но когда речь заходит о других, тут все надо перепроверять.

Публикуемый закон дополняет УПК новой ст. 56.1, которая определяет процессуальный статус обвиняемого по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения. Перед допросом на судебном заседании по основному уголовному делу человека, который заключил сделку со следствием, предупредят о последствиях нарушения обязательств. Правда, при этом не будут предупреждать об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Эту процедуру проходят обычные свидетели. Но в случае допроса «договорного» человека, как полагают законодатели, лжесвидетельство будет считаться нарушением условий досудебного соглашения со всеми вытекающими последствиями. В таком случае обвиняемому могут даже пересмотреть приговор, все полученные поблажки аннулируются.

Ложные показания будут считаться нарушением условий контракта, так что мягкий приговор отменят

Кстати, эксперты подчеркивают, что не надо путать нашу процедуру досудебного соглашения с американской сделкой со следствием.

«Этот институт зародился в американском праве в начале XIX в., — пояснил недавно председатель Совета судей Виктор Момотов на форуме в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. — Его основой служит подход, согласно которому экономически неэффективно проводить полноценное судебное разбирательство в случаях, когда подсудимый признает свою вину. По экспертным оценкам, благодаря этому институту около 90 процентов уголовных дел в США не проходят полноценную процедуру судебного разбирательства. Однако у досудебных соглашений о сотрудничестве есть обратная сторона. Как бы детально они ни были урегулированы, из них невозможно изжить элемент торга. Возникает вопрос, насколько далеко готов зайти обвиняемый в стремлении улучшить свое положение. Нельзя списывать со счетов и различия между российским и американским процессуальным правом. В США процесс носит формальный характер: приоритет отдается соблюдению формальных процедур при пассивной роли суда. В континентальной системе права, частью которой является российский правопорядок, суду отведена активная роль по установлению истины. Так или иначе, институт досудебного соглашения о сотрудничестве в контексте российского права и правосознания нуждается в дополнительном осмыслении».

Источник: РГ