Перекроют движение из-за крестного хода в Бердске

В День народного единства в Бердске пройдет крестных ход. Колонна православных прошествует от Преображенского кафедрального собора по улице Горького до площадки Праздничной перед кинотеатром «Орион». На час автомобильные перекрестки на пути хода будут перекрыты, сообщили в пресс-центре мэрии.

4 ноября с 11.00 до 12.00 будет временно прекращено движение транспортных средств с обеспечением объезда по автодорогам общего пользования на участке дороги по улице Горького (от ул. Горького, 44) до улицы Островского (до площадки Праздничной, включая перекрестки улиц Горького и Маяковского, Горького и Пушкина, Горького и Островского.

-Просим автомобилистов скоординировать на это время маршруты своих передвижений, — порекомендовали в бердской администрации.