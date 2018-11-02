Перекроют движение из-за крестного хода в Бердске

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Три выходных в честь Дня народного единства ждут жителей Бердска
Зачем они колонной ходят?
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В День народного единства в Бердске пройдет крестных ход. На час автомобильные перекрестки на пути хода будут перекрыты, Просим автомобилистов скоординировать на это время маршруты своих передвижений
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Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
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