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Перекроют движение из-за крестного хода в Бердске

Крестный ход 4 ноября в честь Дня народного единства займет час. Православные пройдут колонной от Преображенского собора до Праздничной площадки у кинотеатра «Орион».

2.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Перекроют движение из за крестного хода в Бердске

Крестный ход в Бердске

В День народного единства в Бердске пройдет крестных ход. Колонна православных прошествует от Преображенского кафедрального собора по улице Горького до площадки Праздничной перед кинотеатром «Орион». На час автомобильные перекрестки на пути хода будут перекрыты, сообщили в пресс-центре мэрии.

4 ноября с 11.00 до 12.00 будет временно прекращено движение транспортных средств с обеспечением объезда по автодорогам общего пользования на участке дороги по улице Горького (от ул. Горького, 44) до улицы Островского (до площадки Праздничной, включая перекрестки улиц Горького  и Маяковского, Горького и Пушкина, Горького и Островского.

-Просим автомобилистов скоординировать на это время маршруты своих передвижений, — порекомендовали в бердской администрации.


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Зачем они колонной ходят?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. zizou

    В День народного единства в Бердске пройдет крестных ход. На час автомобильные перекрестки на пути хода будут перекрыты, Просим автомобилистов скоординировать на это время маршруты своих передвижений
    =============================
    Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

    Thumb up 3 Thumb down 0

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