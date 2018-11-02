Подбрасывает мешки с мусором муниципалитету частный сектор Бердска

Вывезти мешки с листвой с обочин дорог настойчиво рекомендовал начальнику управления ЖКХ Максиму Совбанову мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Вторым этапом настойчиво рекомендую убрать ветки. Уйдут под снег — из под снега будем выковыривать. Это последствия субботника. Работу провели достаточно большую. Я понимаю, что все сразу не вывезли. Но это нужно сделать, — подчеркнул мэр.

По словам Максима Совбанова, мусор по городу вывозится.

— Замечание справедливое, но все таки частный сектор продолжает вытаскивать весь мусор на обочину. Мы это проанализировали на примере улиц, которые были полностью убраны. А через два-три дня снова мусор появился, — сообщил Совбанов.