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Подбрасывает мешки с мусором муниципалитету частный сектор Бердска

После осеннего субботника УЖКХ вывезло весь мусор с обочин дорог. Но владельцы частных домов продолжают выставлять мешки на городскую территорию.

2.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Подбрасывает мешки с мусором муниципалитету частный сектор Бердска

После осеннего субботника на полигон твердых бытовых отходов вывезли 1000 кубометров мусора

Вывезти мешки с листвой с обочин дорог настойчиво рекомендовал начальнику управления ЖКХ Максиму Совбанову мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Вторым этапом настойчиво рекомендую убрать ветки. Уйдут под снег — из под снега будем выковыривать. Это последствия субботника. Работу провели достаточно большую. Я понимаю, что все сразу не вывезли. Но это нужно сделать, — подчеркнул мэр.

По словам Максима Совбанова, мусор по городу вывозится.

— Замечание справедливое, но все таки частный сектор продолжает вытаскивать весь мусор на обочину. Мы это проанализировали на примере улиц, которые были полностью убраны. А через два-три дня снова мусор появился, — сообщил Совбанов.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Отличный пример сознательности жителей частного сектора.
    Каждую зиму поражаюсь как жители частника вытаскивают из своих дворов снег на проезжую часть %)
    И не надо говорить что это то, что сгребли коммунальщики им с дорог — реально прям из своих ворот огромными лопатами снег вытаскивают на дороги ведь!

    На этом фоне конечно забавно слышать призывы не трогать их и дать жить так, как они привыкли *CRAZY*

    Thumb up 4 Thumb down 2

  2. Новый мэр

    Пошел проброс против частного сектора *CRAZY*

    Thumb up 3 Thumb down 2

    • Аноним

      Хотите сказать что нет никаких проблем с частным сектором у города и жителей прилегающих многоэтажек?
      Обсудить все существующие проблемы — это нормально и необходимо для всестороннего рассмотрения вопроса. Разве нет?

      Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аватар

    На машинах с южного везут в контейнеры многоэтажек, весь военный городок завалили мусором

    Thumb up 2 Thumb down 0

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