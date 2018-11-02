Подбрасывает мешки с мусором муниципалитету частный сектор Бердска

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Отличный пример сознательности жителей частного сектора.
Каждую зиму поражаюсь как жители частника вытаскивают из своих дворов снег на проезжую часть
И не надо говорить что это то, что сгребли коммунальщики им с дорог — реально прям из своих ворот огромными лопатами снег вытаскивают на дороги ведь!
На этом фоне конечно забавно слышать призывы не трогать их и дать жить так, как они привыкли
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Они еще и мусор свой постоянно подбрасывают в баки многоэтажек ]:->
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Пошел проброс против частного сектора
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Хотите сказать что нет никаких проблем с частным сектором у города и жителей прилегающих многоэтажек?
Обсудить все существующие проблемы — это нормально и необходимо для всестороннего рассмотрения вопроса. Разве нет?
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На машинах с южного везут в контейнеры многоэтажек, весь военный городок завалили мусором
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