По делу «Зимней вишни» за взятку арестован сын экс-главы стройнадзора Кузбасса

Центральный районный суд Кемерова в четверг арестовал до 25 декабря Эдуарда Комкова — нового фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и сына ранее арестованной по этому делу экс-начальницы инспекции стройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил избрать в отношении Комкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 25 суток, до 25 декабря 2018 года», — сказал судья.

Представитель СК пояснил в суде необходимость ареста тем, что Комков не признал вину, может скрыться, оказать давление на свидетелей или скрыть улики. Представители прокуратуры и потерпевшие ходатайство следствия поддержали. Комков в суде сказал, что не согласен с обвинением, не собирается скрываться и не видит оснований для ареста.

Комков — директор оптовой топливной компании ООО «УК «Система» и обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, в 2013-2014 гг. генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, которые действовали в составе организованной группы. Дело расследуется по трем статьям УК РФ: «Получение взятки», «Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве» (ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1).

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек. Обвиняемыми по делу ранее проходили 12 человек, все они арестованы. В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения в халатности, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве.

Источник: ТАСС