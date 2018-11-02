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По делу «Зимней вишни» за взятку арестован сын экс-главы стройнадзора Кузбасса

Эдуарда Комкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — 7 млн рублей при реконструкции кемеровского ТЦ. Его мать должна была закрыть глаза на нарушения.

2.11.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
По делу Зимней вишни за взятку арестован сын экс главы стройнадзора Кузбасса
Центральный районный суд Кемерова в четверг арестовал до 25 декабря Эдуарда Комкова — нового фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и сына ранее арестованной по этому делу экс-начальницы инспекции стройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил избрать в отношении Комкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 25 суток, до 25 декабря 2018 года», — сказал судья.

Представитель СК пояснил в суде необходимость ареста тем, что Комков не признал вину, может скрыться, оказать давление на свидетелей или скрыть улики. Представители прокуратуры и потерпевшие ходатайство следствия поддержали. Комков в суде сказал, что не согласен с обвинением, не собирается скрываться и не видит оснований для ареста.

Комков — директор оптовой топливной компании ООО «УК «Система» и обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, в 2013-2014 гг. генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, которые действовали в составе организованной группы. Дело расследуется по трем статьям УК РФ: «Получение взятки», «Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве» (ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1).

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек. Обвиняемыми по делу ранее проходили 12 человек, все они арестованы. В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения в халатности, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вот меня удивляет : обвиняют абсолютно всех , за то что глаза закрывали и т.д.
    А самого главного виновника именно хозяина, который живет в австралии ( не помню точно)
    Все время отмазывают что ли?
    Он вообще ни в каких отчетах не фигурирует … за какие «заслуги» его ни разу не вспоминают?

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