Антипиратский меморандум подписали поисковики и медиахолдинги

Крупнейшие российские интернет-площадки Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и правообладатели — ведущие медиахолдинги страны — заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом.Суть документа сводится к досудебному разрешению споров правообладателей и поисковиков, в частности, речь идет об удалении ссылок на пиратский контент в течение шести часов после включения в реестр.Документ вступает в силу в момент подписания и действует до 1 сентября 2019 года.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров надеется, что с подписанием меморандума рунет станет самым чистым от пиратства пространством.

Он пояснил, что ведомство будет вести реестр пиратских ресурсов и станет модератором в спорах между поисковиками и правообладателями.

«Это абсолютное саморегулирование, поскольку Роскомнадзор не является стороной, подписывающей меморандум, мы являемся лишь держателем реестра пиратских ресурсов, которые каждый час будут выгружать интернет-площадки, и в случае споров между правообладателями и интернет-площадками мы будем вести модерацию», — сказал Жаров.

Глава ведомства отметил, что правообладатели и поисковики после подписания меморандума намерены разработать законопроект в течение полугода, однако он может и не понадобиться, если механизм меморандума окажется эффективным.

Спор о контенте

Вопрос о необходимости меморандума между поисковиками и правообладателями подняли еще в мае во время дискуссии на ПМЭФ-2018, посвященной защите авторских прав. Тогда глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал крупнейшие поисковые системы к сотрудничеству, отметив, что ссылки на пиратские копии фильмов выдаются в результатах поиска.

В августе четыре телекомпании, входящие в «Газпром-медиа», подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в «Яндексе» пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом «Яндекс.Видео» нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик заявил, что якобы не в состоянии отличить их от пиратских.

Источник: РИА Новости