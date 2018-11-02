На услуги ЖКХ 11% всех расходов в среднем тратят семьи в России

Россияне ежемесячно в среднем направляют около 11% от расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг, средняя сумма платежного документа составляет 5 038 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка со ссылкой на проведенное экспертами банка исследование.

«Эксперты Сбербанка, используя собственные данные и информацию Росстата, подсчитали, что за девять месяцев 2018 года ежемесячные траты одной семьи на ЖКХ составили 5 038 руб. На оплату коммунальных услуг в среднем по стране уходит 11,4% расходов домохозяйства», — отметили в пресс-службе.

Больше всего на коммунальные услуги тратят жители Тувы (около 24,5% от семейного бюджета) и Камчатского края (16,3 %). Меньше всего — жители Республики Северная Осетия — Алания (6%) и Курской области (6,3%). Москвичи же отдают за коммунальные услуги 13,9% от общего дохода семьи, а петербуржцы — 10,7%, следует из исследования экспертов Сбербанка.

При этом около 80% всех платежей за услуги ЖКХ проходят в безналичной форме. Данная ситуация в значительной степени объясняется тем, что безналичные расчеты на 1-2 процентных пункта дешевле наличных, добавили в Сбербанке.