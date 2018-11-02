Да будет газ! Какие дома газифицируют в Бердске в 2019 году

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» собрала вопросы для вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. В первую очередь он прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вопросы горожан глобальных масштабов. Так, многие бердчане интересовались — когда в частном секторе на улицах Горького, Заводской, переулке Водобачном и центре Бердске появится газ.

Владимир Захаров сообщил, что техническая возможность для строительства газопровода высокого давления есть. Заявка по выделению финансирования на строительство газопровода высокого давления по проекту «Газоснабжение жилых домов по улице Радищева в Бердске Новосибирской области». Газопровод. ШРП» отправлена 2 июля 2018 года в областное министерство ЖКХ и энергетики. Местный бюджет это строительство готов частично профинансировать.

— Газификации города — дорогостоящее мероприятие. Денег на это, так было всегда, у города нет. Был рывок, когда мы частично на областную субсидию и частично на бюджетные деньги, построили газопровод высокого давления и довели его до улицы Ушакова. Это дало жителям возможность самим организовать газовые кооперативы и при совместном финансовом участии строить газопровод низкого давления от газораспределительного шкафа до своих домовладений. Это тоже затратное мероприятие, но за несколько лет практики сложилось, что жители это могут себе позволить, когда объединяются.

Мы подали заявку в областной бюджет, с просьбой помочь газифицировать город. Она сейчас находится на рассмотрении в областном правительстве. Мы надеемся на лучший результат — заряжены и готовы работать, но пока нам не хватает финансовой составляющей. Это очень большие деньги, — рассказал Владимир Николаевич.

Строительство газопровода высокого давления в рамках реализации этой программы пройдет по улице Радищева от улицы Ушакова, по улице 8 Марта с переходом на улицу Радищева до улицы Черняховского. На пересечении улиц Герцена и Радищева предусмотрено ответвление в сторону улицы Полевой до микрорайона Юго-Восточного. При строительстве газопровода высокого давления предусмотрена установка пяти газораспределительных шкафов для подключения к газопроводу низкого давления.

Увы, финансирование по программе «Газификация города Бердска на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске на 2015-2020 года» на район улиц Заводской и переулок Водобачный отсутствует. Для газификации этих улиц необходимо включить их в программу, получить технические условия для проектирования и строительства газопровода высокого давления, выполнить проект с установкой газораспределительного шкафа.