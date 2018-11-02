Налоговый контроль в 2018 году: новые тренды, способы защиты интересов налогоплательщика

Семинар проводит Стажкова Мария Михайловна (г. Москва) — к.э.н., независимый эксперт в области бухгалтерского, налогового учета, оптимизации налогообложения, финансового планирования, аттестованный специалист по МСФО и внутреннему контролю, аттестованный преподаватель практик ИПБ России, доцент кафедры финансов Российской академии государственной службы (РАГС) при Президенте Российской Федерации, ведущая авторских курсов, семинаров и вебинаров, соведущая радиопрограмм экономической тематики на радиостанциях «Сити-ФМ» и «Бизнес-ФМ», генеральный директор ООО «Национальная Гильдия Бухгалтеров и Аудиторов».М.М. Стажкова является председателем попечительского совета «Фонда содействия развитию предпринимательства Российской Федерации».

В программе семинара:

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ОБНАЛИЧКИ НДС-ПРОГРАММОЙ

2. ИЗМЕНЕНИЯ 2017-2018 Г. В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ И В НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

3. КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

4. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

5. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

6. ПРОВЕРКИ ФНС РОССИИ

7. ПРОВЕРКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

8. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Дата: 09 ноября (пятница) 2018

Время: с 10.00 до 17.00 часов

Адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, офис 516

Стоимость участия без учета скидок 6 900* рублей с НДС!

*для клиентов ООО «В.Консалт», «СИБ-ИНФО» — скидка

Просим пройти обязательную регистрацию на мероприятие:

Тел: (383) 287-44-62, или по e-mail seminar@vkonsalt54.ru

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