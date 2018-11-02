Пожаловаться в Фонд ЖКХ раз в месяц могут жители Бердска

Ежемесячно каждый второй вторник месяца в Бердске работают представители Фонда ЖКХ, сообщили в пресс-центре мэрии.

13 ноября и 11 декабря 2018 года с 10.00 до 16.00 специалисты Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (региональный оператор), будут проводить выездные приемы граждан по вопросам организации и проведения капитального ремонта, оплате за капитальный ремонт и др.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: Бердск, ул. Горького, 9, каб.13 с 10.00-16.00 (здание администрации города Бердска). Справки по телефону: 3-14-11, 4-44-11.