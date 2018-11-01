Чем покрасить пластик

Различные виды пластмассы используются повсеместно: от производства упаковки и посуды до мебели и стройматериалов. В процессе изготовления пластику можно придать любой оттенок, а вот покрасить его в быту довольно проблематично. Да и не на все виды пластмассы можно нанести краску.

В частности, полистирол (с маркировкой PS на изделии), поликарбонат (PC), полиэтилен (PE), полипропилен (PP) – не окрашиваются. Придать изделию желаемый цвет можно лишь, если оно сделано из АБС-пластика (ABS) или ПВХ (PVC). Но в этом случае нужно правильно подготовить поверхность и подобрать соответствующую краску.

Подготовка пластика к окрашиванию

На первом этапе с изделия нужно удалить грязь и старый слой краски, если оно ранее уже окрашивалось. Если поверхность нужно покрасить в первый раз, то достаточно пройтись по ней наждачкой, чтобы сделать шероховатой и обеспечить лучшее «прилипание» финишного покрытия.

После этого поверхность нужно вымыть водой и просушить, а затем обезжирить, используя спирт или растворитель (лучше предварительно убедиться, что состав не растворит пластиковое основание, опробовав его с тыльной стороны изделия).

Поскольку пластик сильно электризуется, притягивая пыль и мелкий мусор, что сильно испортит окрашенную поверхность, то можно пройтись по нему антистатиком.

Если есть дефекты, то поверхность шпаклюют, снова затирают и моют. Уже на подготовленную и обезжиренную поверхность наносится грунтовка. Для пластика можно использовать продукт Special Metals Primer от Hammerite. Он обеспечит отличное сцепление краски с капризной пластиковой поверхностью, чтобы в дальнейшем покрытие не шелушилось и не отслаивалось. Преимущество данной грунтовки – короткое время сушки. Она сохнет всего за час, после чего можно приступать к окрашиванию.

Поскольку подготовленная поверхность уже имеет хорошую адгезию, можно смело выбрать любую из красок Hammerite: глянцевую, полуматовую или c эффектом молотковой чеканки. В зависимости от размеров изделия и площади окрашиваемой поверхности для работы можно использовать кисть со смешанным или натуральным ворсом, валик или распылитель.

Краски Hammerite обладают термостойкостью, выдерживая до 80°С, не оставляют потеков и не разбрызгиваются, быстро сохнут и надежно защищают поверхность от механического воздействия (сколов и царапин).