КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
ПРОДАМ 1-ю в новом доме на берегу Бердского залива
продам 8913 382 3640 Наталья Семеновна
Продам 1-ю на Комсомольской
Продам студию в Белокаменном микрорайоне!
продам
продам студию полностью с ремонтом и техникой
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Под российские санкции попали Юлия Тимошенко и сын президента Украины

Суд отказался оправдать защищавшего родных от нападения пьяных хулиганов в Бердске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Новосибирской области

Живыми закапывала владельцев московских квартир банда черных риелторов

Шумный вывоз мусора не дает спать жителям Микрорайона Бердска

Налоговый контроль в 2018 году: новые тренды, способы защиты интересов налогоплательщика

Конкурс «Бердская красавица-2019»

«Кэшбери» закрылся из-за «врагов» компании

Сидим дома: на отпуск денег нет

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Чем покрасить пластик

21 век можно смело назвать эпохой пластика.

1.11.2018 Нет комментариев
 
Чем покрасить пластик

Различные виды пластмассы используются повсеместно: от производства упаковки и посуды до мебели и стройматериалов. В процессе изготовления пластику можно придать любой оттенок, а вот покрасить его в быту довольно проблематично. Да и не на все виды пластмассы можно нанести краску.

В частности, полистирол (с маркировкой PS на изделии), поликарбонат (PC), полиэтилен (PE), полипропилен (PP) – не окрашиваются. Придать изделию желаемый цвет можно лишь, если оно сделано из АБС-пластика (ABS) или ПВХ (PVC). Но в этом случае нужно правильно подготовить поверхность и подобрать соответствующую краску.

Подготовка пластика к окрашиванию

На первом этапе с изделия нужно удалить грязь и старый слой краски, если оно ранее уже окрашивалось. Если поверхность нужно покрасить в первый раз, то достаточно пройтись по ней наждачкой, чтобы сделать шероховатой и обеспечить лучшее «прилипание» финишного покрытия.

После этого поверхность нужно вымыть водой и просушить, а затем обезжирить, используя спирт или растворитель (лучше предварительно убедиться, что состав не растворит пластиковое основание, опробовав его с тыльной стороны изделия).

Поскольку пластик сильно электризуется, притягивая пыль и мелкий мусор, что сильно испортит окрашенную поверхность, то можно пройтись по нему антистатиком.

Если есть дефекты, то поверхность шпаклюют, снова затирают и моют. Уже на подготовленную и обезжиренную поверхность наносится грунтовка. Для пластика можно использовать продукт Special Metals Primer от Hammerite. Он обеспечит отличное сцепление краски с капризной пластиковой поверхностью, чтобы в дальнейшем покрытие не шелушилось и не отслаивалось. Преимущество данной грунтовки – короткое время сушки. Она сохнет всего за час, после чего можно приступать к окрашиванию.

Поскольку подготовленная поверхность уже имеет хорошую адгезию, можно смело выбрать любую из красок Hammerite: глянцевую, полуматовую или c эффектом молотковой чеканки. В зависимости от размеров изделия и площади окрашиваемой поверхности для работы можно использовать кисть со смешанным или натуральным ворсом, валик или распылитель.

Краски Hammerite обладают термостойкостью, выдерживая до 80°С, не оставляют потеков и не разбрызгиваются, быстро сохнут и надежно защищают поверхность от механического воздействия (сколов и царапин).


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Под российские санкции попали Юлия Тимошенко и сын президента Украины Суд отказался оправдать защищавшего родных от нападения пьяных хулиганов в Бердске Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика