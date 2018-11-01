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Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Новосибирской области

Особенно заметно подорожала солярка — на 58 копеек за литр.

1.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Новосибирской области

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю с 22 по 29 октября выросли, сообщает Новосибирскстат.

«Дизельное топливо подорожало на 1,3%, бензин марок АИ-92 и АИ-95 – на 0,1% соответственно. Не претерпели изменений лишь цены на бензин марки АИ-98», — отмечают статистики.

В целом стоимость бензина сейчас составляет 41,68 рубля за литр, а стоимость дизельного топлива – 46,48 рубля за литр. Цена бензина АИ-92 – 40,42 рубля за литр, АИ-95 – 43,39 рубля за литр. Бензин АИ-98 по-прежнему можно купить за 47,95 рубля за литр.


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