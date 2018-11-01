Под российские санкции попали Юлия Тимошенко и сын президента Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Постановление правительства № 1300, направленное на реализацию соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, подписано 1 ноября и вступило в силу.

«Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», — говорится в сообщении правительства РФ.

Среди тех, на кого распространятся ограничения:

сын президента Украины Алексей Порошенко,

глава МВД Украины Арсен Аваков,

глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев,

глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко,

генпрокурор Украины Юрий Луценко,

министр обороны Степан Полторак,

спикер Верховной рады Андрей Парубий,

замглавы администрации президента Константин Елисеев,

экс-премьер Украины Арсений Яценюк,

националисты Дмитрий Ярош и Олег Тягнибок,

лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Также в перечень вошли судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины, говорится в сообщении кабмина РФ.

Среди 68 юрлиц Украины, попавших под контрсанкции, в основном предприятия украинской химической и горнорудной промышленности. В их числе ПАО «Азот», ПАО «Днепразот», ПАО «Укрхимэнерго», ООО «Гликохим», ООО «Междуреченский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Объединенная горно-химическая компания» и ее филиалы.

В кабмине РФ отметили, что введение российских контрмер «направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений». «Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц», — говорится в сообщении кабмина.

Меры предосторожности

Согласно постановлению, Минпромторг РФ и Министерство экономического развития РФ должны «обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер < …> на деятельность российских организаций».

В тексте документа также отмечается, что отдельные операции попавших под ограничение компаний могут быть разрешены по временным разрешениям правительства РФ. «Определить Министерство финансов ответственным органом по направлению в правительство предложений < …> о предоставлении временных разрешений на проведение определенных операций в отношении отдельных юридических лиц, к которым применяются специальные экономические меры», — указано в постановлении.

На Минфин РФ также возлагается обязанность сформировать предложения «об отмене постановления в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц России».

По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между Россией и Украиной в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд. Рост взаимной торговли зафиксирован впервые с 2012 года. Так, в 2017 году российский экспорт на Украину вырос по всем ключевым товарным группам. Импорт также вырос по всем товарным группам, за исключением древесины.

Пик российско-украинских торговых отношений приходится на 2011 год. Тогда объем взаимной торговли составил $50,6 млрд. С 2012 года товарооборот начал постепенно снижаться и дошел до минимума в 2016 году, опустившись до $10,26 млрд. Как результат продолжительного снижения взаимной торговли, в 2017 году Украина заняла лишь 14-е место во внешней торговле РФ. Тогда как Россия, несмотря на введенный Украиной с 2014 года санкционный режим, по данным Укрстата, остается ее основным торговым партнером с 12,4-процентной долей во внешней торговле.

Согласно данным ЦБ РФ, начиная с 2016 года наблюдается спад прямых инвестиций резидентов Украины и России в экономики друг друга. По итогам 2016 года наблюдался приток прямых инвестиций из Украины в Россию в размере $270 млн. В то же время российские компании инвестировали на Украину гораздо больше — $3,4 млрд.

За январь — июнь 2017 года инвестиции Украины в Россию составили $285 млн (+21%). В то же время инвестиции России на Украину за отчетный период достигли $3,4 млрд (+10%). Таким образом, российские компании инвестируют в Украину больше средств, чем украинские компании вкладывают в российскую экономику.

Президентский указ

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. Правительству РФ было поручено определить контрсанкции и перечни физических и юридических лиц, в отношении которых они применяются.

Как пояснил позднее Медведев, контрсанкции «не будут распространяться на украинцев в целом», а коснутся «только тех граждан Украины, которые наносят вред интересам РФ, совершают действия, направленные на причинение ущерба России».

Украинские санкции

С февраля 2014 года Украина ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса, ряд российских компаний. Введенные впервые в 2014 году, перечень ограничений и попадающих под них лиц несколько раз расширялись.

Последняя на данным момент волна санкций была утверждена президентом Украины Петром Порошенко 21 июня 2018 года, когда он подписал указ о расширении ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц. В обновленные списки были добавлены шесть ряд политических партий России, Центризбирком и ее глава Элла Памфилова, Избирком Крыма и члены территориальных комиссий разного уровня, а также некоторые российские общественные организации.

Источник: ТАСС