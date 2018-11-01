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Фото: Пропала 17-летняя такса

Уйти далеко не могла, так как совсем старенькая, почти слепая и глухая, на пузе большая шишка. Скорее всего кто-то подобрал.

1.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:

ПРОПАЛА ТАКСА
Вчера вечером 31.10 примерно в 19:30, в районе переулок Майский, пропала наша старушка такса, вышла за ограду и все. Уйти далеко не могла, так как совсем старенькая, почти слепая и глухая, на пузе большая шишка. Скорее всего кто-то подобрал. Если кто видел, может забрали к себе, верните пожалуйста, собачка старенькая совсем-17 лет, доживает последние годки. 😞😔
☎️89138924856

Фото: Пропала 17 летняя такса


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