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Шумный вывоз мусора не дает спать жителям Микрорайона Бердска

Мусор пяти многоэтажек ежедневно вывозят две УК. Власть Бердска порекомендует им выбрать одного перевозчика бытовых отходов, чтобы не создавать дискомфорт микрорайоновцам.

1.11.2018 Автор: Марина Волкова 3 коммент.
 
Шумный вывоз мусора не дает спать жителям Микрорайона Бердска

Бытовой мусор бердчан из контейнеров вывозят ежедневно

— Что происходит с мусоркой домов № 43 и 43 Микрорайона? За каждым баком приезжает отдельная машина. Все утро стоит невероятный грохот и шум! — обратилась бердчанка Екатерина с вопросом к вице-мэру Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову.

Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что для некоторых жителей этих домов существуют неудобства. Связано это с тем, что дома обслуживают две управляющие компании.

— На данной контейнерной площадке находятся 5 мусорных контейнеров для жилых многоквартирных домов, которые обслуживают ООО УК «Сибирский стандарт», один из них — УК «Прогресс». Местоположение контейнерной площадки согласовано с управлением «Роспотребнадзор».Согласно нормам санитарно-эпидемиологических требований мусор с площадки вывозится ежедневно. Заявлений в администрацию по указанному адресу об изменений места размещения контейнерной площадки от жильцов домов не поступало.

Людям, возможно, это неудобно. По большому счету, мы приказывать управляющим компаниям не можем, но порекомендуем им выбрать одного перевозчика мусора, чтобы машина приезжала и вывозила мусор туда один раз, — сообщил Владимир Захаров.

Владимир Захаров отметил, что жители могут изменить местоположение мусорных контейнеров для твердого бытового мусора, но для этого им необходимо обратиться с заявлением в мэрию Бердска. В заявлении должны быть указаны точный адрес и схема предполагаемого места размещения мусорных контейнеров. К заявлению необходимо приложить решение общего собрания собственников квартир дома, на прилегающей территории которого планируется размещение мусорных баков.

— В случае, если размещение планируется на муниципальной территории, то необходимо предоставить разрешение органа местного самоуправления на использование земельного участка без его предоставления для размещения элементов благоустройства территорий. Для этого необходимо обратиться в администрацию Бердска для согласования использования земельного участка, — предупредил Владимир Николаевич.


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(3) Комментариев

  1. ирина

    Людям совсем заняться не чем……. грохот им мешает….пластиковые окна и занятость человека решают все…а если надо докапаться то это и до столба можно…

    Thumb up 0 Thumb down 3

    • a.danilov

      как летом «решают всё» пластиковые окна?
      Зимой ладно, а летом?
      А изменение графика вывоза проблему решает?

      Thumb up 2 Thumb down 0

      • ирина

        они что по три часа вывозят контейнера?в три ночи?
        лето у нас короткое и не жаркое)))так что не вижу тут проблемы. они бы на лунной 2 пожили,раньше там пекарня была и вытяжка на улице так орала просто жуть,а еще можно до светофоров докапаться, которые пикают у меня под окном :-D :-D :-D :-D

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