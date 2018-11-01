Шумный вывоз мусора не дает спать жителям Микрорайона Бердска

— Что происходит с мусоркой домов № 43 и 43 Микрорайона? За каждым баком приезжает отдельная машина. Все утро стоит невероятный грохот и шум! — обратилась бердчанка Екатерина с вопросом к вице-мэру Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову.

Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что для некоторых жителей этих домов существуют неудобства. Связано это с тем, что дома обслуживают две управляющие компании.

— На данной контейнерной площадке находятся 5 мусорных контейнеров для жилых многоквартирных домов, которые обслуживают ООО УК «Сибирский стандарт», один из них — УК «Прогресс». Местоположение контейнерной площадки согласовано с управлением «Роспотребнадзор».Согласно нормам санитарно-эпидемиологических требований мусор с площадки вывозится ежедневно. Заявлений в администрацию по указанному адресу об изменений места размещения контейнерной площадки от жильцов домов не поступало.

Людям, возможно, это неудобно. По большому счету, мы приказывать управляющим компаниям не можем, но порекомендуем им выбрать одного перевозчика мусора, чтобы машина приезжала и вывозила мусор туда один раз, — сообщил Владимир Захаров.

Владимир Захаров отметил, что жители могут изменить местоположение мусорных контейнеров для твердого бытового мусора, но для этого им необходимо обратиться с заявлением в мэрию Бердска. В заявлении должны быть указаны точный адрес и схема предполагаемого места размещения мусорных контейнеров. К заявлению необходимо приложить решение общего собрания собственников квартир дома, на прилегающей территории которого планируется размещение мусорных баков.

— В случае, если размещение планируется на муниципальной территории, то необходимо предоставить разрешение органа местного самоуправления на использование земельного участка без его предоставления для размещения элементов благоустройства территорий. Для этого необходимо обратиться в администрацию Бердска для согласования использования земельного участка, — предупредил Владимир Николаевич.