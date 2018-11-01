Нет места для школы в Северном микрорайоне Бердска

В начале осени бердчане направляли вопросы в «Курьер. Среда. Бердск» для вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова. Жителей микрорайона Северного интересовало, появится ли в микрорайоне школа.

-Микрорайон молодой и детей там очень много, хотелось бы, чтобы там была школа. Когда мы покупали там квартиру 20 лет назад, то нам обещали, что детский сад и школа там появятся. Детский сад дождались…спасибо. Ждем школу! — написала Ольга.

Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что строительства школы в микрорайоне Северном в ближайшие годы не планируется.

-Земельный участок под данное строительство сегодня там отсутствует. В данное время все силы брошены на строительство школы и детского сада в микрорайоне Южном.Для этой цели в Южном был подходящий земельный участок. Запуск новой школы позволит разгрузить школы Микрорайона, который за последние годы развился и разросся, — сообщил Владимир Захаров.