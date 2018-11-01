Нет места для школы в Северном микрорайоне Бердска

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«Когда мы покупали там квартиру 20 лет назад, то нам обещали, что детский сад и школа там появятся»
Кто обещал — у того и спрашивайте.
Посмотрите кадастровую карту — не было там никогда места под школу/садик.
Попались тупо на уловки застройщика, который с 3 короба наобещал.
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Не Минини ли строил Северный?
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аяйяйяйяй!… а кто это целый микрорайон без инфраструктуры построил?
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уж точно не голубев и СтройРегион.
Бердские застройщики всеж сами в Бердске живут и делают косплексно.
А тут как раз со стороны пришел чтоб навариться
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