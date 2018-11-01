КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
ПРОДАМ 1-ю в новом доме на берегу Бердского залива
продам 8913 382 3640 Наталья Семеновна
Продам 1-ю на Комсомольской
Продам студию в Белокаменном микрорайоне!
продам
продам студию полностью с ремонтом и техникой
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Под российские санкции попали Юлия Тимошенко и сын президента Украины

Суд отказался оправдать защищавшего родных от нападения пьяных хулиганов в Бердске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Новосибирской области

Живыми закапывала владельцев московских квартир банда черных риелторов

Шумный вывоз мусора не дает спать жителям Микрорайона Бердска

Налоговый контроль в 2018 году: новые тренды, способы защиты интересов налогоплательщика

Конкурс «Бердская красавица-2019»

«Кэшбери» закрылся из-за «врагов» компании

Сидим дома: на отпуск денег нет

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Нет места для школы в Северном микрорайоне Бердска

Детям-«северянам» далеко до любой из бердских школ, но из-за отсутствия земельного участка сегодня просьбу жителей не воплотить в реальность.

1.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Нет места для школы в Северном микрорайоне Бердска

В микрорайоне Северном нет места для строительства школы

В начале осени бердчане направляли вопросы в «Курьер. Среда. Бердск» для вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова. Жителей микрорайона Северного интересовало, появится ли в микрорайоне школа.

-Микрорайон молодой и детей там очень много, хотелось бы, чтобы там была школа. Когда мы покупали там квартиру 20 лет назад, то нам обещали, что детский сад и школа там появятся. Детский сад дождались…спасибо. Ждем школу! — написала Ольга.

Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что строительства школы в микрорайоне Северном в ближайшие годы не планируется.

-Земельный участок под данное строительство сегодня там отсутствует. В данное время все силы брошены на строительство школы и детского сада в микрорайоне Южном.Для этой цели в Южном был подходящий земельный участок. Запуск новой школы позволит разгрузить школы Микрорайона, который за последние годы развился и разросся, — сообщил Владимир Захаров.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Под российские санкции попали Юлия Тимошенко и сын президента Украины Суд отказался оправдать защищавшего родных от нападения пьяных хулиганов в Бердске Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

(4) Комментариев

  1. Аноним

    «Когда мы покупали там квартиру 20 лет назад, то нам обещали, что детский сад и школа там появятся»
    Кто обещал — у того и спрашивайте.

    Посмотрите кадастровую карту — не было там никогда места под школу/садик.
    Попались тупо на уловки застройщика, который с 3 короба наобещал.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. zizou

    аяйяйяйяй!… а кто это целый микрорайон без инфраструктуры построил? %)

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • Аноним

      уж точно не голубев и СтройРегион.
      Бердские застройщики всеж сами в Бердске живут и делают косплексно.
      А тут как раз со стороны пришел чтоб навариться

      Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика