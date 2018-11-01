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Мелкие штрафы ГИБДД взыщет с водителей по ускоренной схеме

Упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводится без возбуждения исполнительного производства.

1.11.2018 Один комментарий
 
Мелкие штрафы ГИБДД взыщет с водителей по ускоренной схеме

ГИБДД теперь нет в Бердске

Мелкие штрафы ГАИ предлагается взыскивать в упрощенном режиме. Как сообщил в эксклюзивном интервью «Российской газете» директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, заниматься взысканием штрафов ГАИ до 3 тысяч рублей по всей стране будет центральный аппарат ведомства в электронном режиме.

«Уведомления о принятии постановлений к исполнению будут направляться с использованием информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг, — рассказал Дмитрий Аристов. — Одновременно с этим в банки и иные кредитные организации будут направляться запросы для установления открытых на имя должника счетов и наличия на них денежных средств. При наличии денежных средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей они будут подлежать списанию банком. Эта единая система создана на государственном уровне и содержит сведения о начисленных гражданам задолженностях в пользу государства и их погашении. Одновременно с приведением в исполнение основного штрафа упрощенный порядок будет предусматривать взыскание с должника исполнительского сбора. То есть дополнительной штрафной санкции за необходимость принудительного списания задолженности».

В итоге после того, как дело попадет к судебным приставам, водитель-штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор. Он составляет 7 процентов, но не менее тысячи рублей. Получается, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5 тысячи. Упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводится без возбуждения исполнительного производства.

«На первом этапе мы предполагаем сократить срок на добровольное исполнение решения до 2 дней, — сказал Дмитрий Аристов. — Человек получит уведомление, и если не заплатит в срок, на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор. Введение упрощенного порядка исполнения позволит Службе перейти к экстерриториальному принципу принудительного исполнения исполнительных документов: штрафы ГАИ до 3 тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат Службы».

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. назарик

    И тут вопрос — а если виновник в течение двух дней не получит уведомления и знать не будет, что на нем штраф? Это же ещё выгоднее — списывать со счёта по 1500, нежели получать по 500, а в случае быстрой оплаты и того 250 рублей… Как информировать собираются, и как доказывать, что тебя не про информировать о наличии долга?

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