Победители конкурса «Сибирь.ПРО» побывали в «Сибирском Антраците»

Под фото «Сибантрацит» впервые поддерживает «Сибирь.ПРО» в качестве партнера

23 октября победители конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посетили «Сибирский Антрацит». Визит состоялся в рамках ежегодного пресс-тура, который проводят организаторы конкурса и партнеры проекта.

В ходе визита журналисты посетили производственные объекты предприятия, познакомились с организацией горных работ на Колыванском угольном разрезе, узнали об уникальных свойствах и сферах применения сибирского антрацита, аналогов которому в мире нет.

Представители сибирских СМИ отметили динамичное развитие предприятия. Если в 2016 году объем добычи составил 5,4 млн т, то в 2017 на 40% больше — 7,4 млн т. В 2018 году компания планирует перешагнуть планку в 8,5 млн т. Основные причины столь быстрых темпов роста — современное оборудование, новые технологии, диджитализация производственных процессов, профессиональная команда, эффективные управленческие решения и система мотивации.

На территории социально-хозяйственного блока журналистам рассказали о социальной политике предприятия. Компания обеспечивает все выплаты и предоставляет льготы в соответствии с коллективным договором, компенсирует затраты на санаторно-курортное лечение для сотрудников, организует доставку персонала по направлению «работа – дом — работа», предоставляет уголь для бытовых нужд. Гости посетили столовую для рабочего персонала, познакомились с условиями труда и быта сотрудников.

Особый интерес вызвало сотрудничество между «Сибирским Антрацитом» и муниципальными образованиями, на территории которых находятся объекты предприятия. Компания заключила соглашения о социально-экономическом партнерстве с Искитимским районом, Евсинским, Усть-Чемским, Гусельниковским, Листвянским сельсоветами и р.п. Линево. Отсыпка внутрипоселковых дорог щебнем, ремонт инфраструктурных объектов, помощь школам, домам культуры, медицинским учреждениям, поддержка детей, ветеранов и инвалидов — основные направления работы в рамках соглашений.

— Для нас визит победителей конкурса «Сибирь.ПРО» — важное и очень ответственное мероприятие. Когда приглашаешь гостей к себе домой, хочется, чтобы у них остались максимально приятные впечатления. Надеюсь, что нашим гостям было комфортно, а знакомство с предприятием получилось интересным и познавательным, — отметила Елена Лещинская, руководитель управления по связям с общественностью «Сибантрацита».

— Лично меня больше всего поразили объемы и масштаб производства. Я раньше бывал на объектах угольной промышленности, но они были гораздо меньше, чем хозяйство искитимских угольщиков. Несмотря на то, что вотчина у «Сибирского Антрацита» огромная и разноплановая, бросается в глаза, что управляемость всеми процессами от этого ничуть не страдает. Эта выверенность всех мелочей, благодаря которой производственная махина работает как часы, позволяет уверенно отнести «Сибирский Антрацит» к числу наиболее современных и продвинутых промышленных предприятий, на которых мне довелось побывать, — говорит Алексей Будько,

директор и главный редактор газеты «Забайкальский рабочий».

Журналист искитимской телекомпании «ТВК.ТВ» Наталья Жданова победила в номинации «Сибирского Антрацита» — «Горный Профиль» — с серией сюжетов о конкурсе профессионального мастерства «Рабочий года».

— «Сибирский Антрацит» — крупное производственное предприятие, которое ежегодно показывает рост ключевых показателей. Ценно то, что при этом компания уделяет внимание и экологической безопасности, и реализации социально значимых проектов, является надежным работодателем и партнером для региона. Высокая ответственность предприятия, на мой взгляд, — залог успешного развития, — поделилась Наталья Жданова.